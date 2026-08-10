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Квартиры-студии в Венгрии

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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Студия 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
На продажу предлагается отремонтированная 2-комнатная квартира площадью около 44 м², располо…
$206,947
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