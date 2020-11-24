Таиланд — удивительная страна, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Невероятно чистые пляжи, теплые воды индийского и тихого океанов, уникальная фауна, древние буддистские храмы — это только несколько пунктов из огромного списка тайских достопримечательностей.

И зимой, и летом в Таиланд приезжает множество туристов — климат страны позволяет отдыхать здесь круглый год. Особенно популярны в Таиланде «зимовки». Программисты, фрилансеры и другие специалисты, которые могут работать удаленно, предпочитают приезжать сюда с октября по март. Несмотря на миф о том, что летом в Таиланде «влажный» сезон, многие туристы отмечают, что за 2-3 недели июльского отдыха они ни разу так и не увидели дождь.

Такие комфортные условия привлекают в Таиланд не только туристов, но и инвесторов. Покупка недвижимости в стране выгодна и тем, кто хочет здесь проживать, и тем, кто хочет получать стабильный пассивный доход. Жилье в Таиланде дорогим назвать нельзя. Например, апартаменты в Паттайе можно купить за 40.000 $. Такая же квартира в Пхукете будет стоить в два раза дороже — 80.000 $.

В октябре 2020 года на платформе REALTING можно было найти только одно агентство недвижимости из Таиланда — THAI Residential. Спустя месяц количество компаний утроилось — мы начали тесно сотрудничать с агентством недвижимости In Dreams и застройщиком Serene Condominium.

Наши партнеры предлагают своим покупателям объекты недвижимости с отличным соотношением цены и качества. Сделки, которые заключают компании с клиентами, являются персонализированными и абсолютно прозрачными.

Представляем вниманию пользователей нашей платформы следующие объекты недвижимости, предлагаемые нашими партнерами:

Апартаменты от застройщика Serene Comdominium

Serene Comdominium анонсировал старт продаж апартаментов в новом жилом комплексе на острове Пхукет. Застройщик гарантирует полный возврат инвестиций.

Основная концепция проекта — забота об экологии. Как утверждает компания: «На месте каждого срубленного дерева, при расчистке участка, мы посадим два новых».

В жилом комплексе 201 квартира. Планировки вариативны: апартаменты площадью от 27 до 135 м². Застройщик предлагает свой дизайн-проект для тех покупателей, которые ищут «жилье под ключ».

Инфраструктура проекта: 3 бассейна, тренажерный зал, ресторан и бар с видом на море, сауна и SPA с видом на горы, ресепшен 24/7, охрана, подземная парковка, шаттл-бас. Расстояние до моря — 800 метров, до аэропорта — 15 км.

Жилая недвижимость от риэлторских компаний THAI Residential и In Dreams

Двухкомнатная квартира на острове Пхукет

In Dreams описывают эти апартаменты так: «Благодаря восхитительному и вневременному дизайну, пышным садам, сияющим экзотическими цветам, первоклассному обслуживанию, удобному расположению и уединенности эта квартира очарует всех, кто ищет уникальный отдых в Таиланде».

Стоимость — 83.621 €

Однокомнатные апартаменты на острове Пхукет

THAI Residential продает квартиру в тихом месте, в окружении тропического леса. Из окна открывается прекрасный вид на горы. Неподалеку от квартиры есть все удобства: аптеки, рынки и автобусные остановки, от которых регулярно курсирует транспорт в сторону пляжа. Агентство также гарантирует возможность получения пассивного дохода.

Стоимость — 98.708 €

Таунхаус от In Dreams на острове Пхукет

Уютный таунхаус вблизи пляжа Камала. Трехэтажная постройка на охраняемой территории. В доме есть просторная гостиная, полностью оборудованная кухонная зона, детская комната, спальня с собственной уборной и спальня с выходом на террасу. На территории есть бассейн, тренажерный зал, детская и баскетбольная площадка.

Стоимость — 131.007 €

Двухэтажный дом на острове Пхукет

Особенно требовательным покупателям In Dreams предлагает тихую и уединенную виллу с 4 спальнями и частным бассейном, расположенную в сказочной Лагуна Пхукет. Охраняемый закрытый комплекс, который находится всего в 20 минутах к югу от международного аэропорта и в 5 минутах от модной Боут-авеню и нового Пхукет-де-Порто.

Стоимость — 585.349 €

Коммерческая недвижимость от THAI Residential

Спроектированный по индивидуальному заказу The Serenity Golf Hotel — это райское место для отдыха на берегу озера в районе Кату. Окруженный пышным зеленым лесом и горами, он расположен в нескольких минутах езды от насыщенной и активной жизни Пхукета.

В отеле 14 номеров: 4 бунгало, 2 номера, 4 стандартных номера и 4 семейных. В качестве бонуса в общую стоимость входит участок земли площадью 474 м², на котором ничего не построено.

На территории отеля есть бассейн и сад. Около отеля расположен гольф-клуб, поля которого соответствуют мировым стандартам. Международный аэропорт Пхукет и известный пляж Патонг находятся в 15 минутах езды.

Стоимость отеля — 1.529.281 €

Фото: Envato