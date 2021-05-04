В последние годы интерес к недвижимости в Испании заметно растет. Инвесторов интересуют варианты для летнего и зимнего отдыха, жилье как долгосрочное капиталовложение.

Виллы на продажу в Испании выставляются на побережье, в крупных городах и живописных деревушках. Если говорить о мегаполисах, первые строчки рейтингов занимают Мадрид и Барселона с их предместьями. Сразу за прибрежными частями Барселоны по популярности у иностранных инвесторов идут города Кастельдефельс, Калелья и Гава Мар.

Но основной соблазн покупки жилья в Испании — конечно, в ее климате и побережьях. Среди таких локаций инвесторы особенно выделяют Коста-Бланку и Коста-дель-Соль — дома и квартиры здесь особенно рентабельны из-за популярности этих мест у туристов. Недвижимость в Бенидорме и Дении также пользуется спросом благодаря уникальному климату этих локаций.

Также растет интерес к жилью в провинции Малага, а именно в городах Марбелья, Фуэнхирола и Михос. И, конечно, Канарские и Белеарские острова не сдают позиций и у заграничных инвесторов, и среди самих испанцев.

Для себя или для арендаторов — имеет значение

Где рентабельно покупать жилье для инвестиций?

Инвесторам стоит обратить внимание на Валенсийское сообщество — активно развивающиеся провинции Валенсия и Аликанте.

Где лучше купить недвижимость для жизни?

В Коста-Бланке, Коста-Калиде и Коста-де-Валенсии. Здесь хороший климат, пляжи с Голубым флагом, солнечных дней в году — около 300, экологическая ситуация благоприятная. При этом цена на жилье в регионах Коста-Калида, Коста-Бланка и Коста-де-Валенсия на порядок ниже, чем в среднем по прибрежным районам страны.

В Валенсии, Аликанте и Мурсии большой выбор жилья на любой бюджет и для любых целей — в этих регионах Испании есть и виллы на продажу, и апартаменты, тихие поселки на лоне природы, крупные туристические города... Коста-Брава — также популярный в Каталонии курорт с красивыми пейзажами и более мягким, по сравнению с другими регионами, летом, что идеально для проживания на постоянной основе.

Рейтинг лучших мест Испании для вложений в недвижимость

Регион Аликанте

Если вас интересуют виллы на продажу в Испании, обратите внимание на Аликанте (город огней) — самый популярный у инвесторов регион, находящийся в юго-восточной части испанского побережья. Роскошные пляжи, бульвары с пальмами, хороший климат и симбиоз традиций с современностью. Более 43% продаж приходится именно на провинцию Аликанте. Это направление — одно из самых востребованных среди российских покупателей жилья в Испании.

Коста-Бланка — один из самых востребованных у инвесторов регион. Популярностью пользуется не только недвижимость в Бенидорме — курортной столице региона (испанском Нью-Йорке), но и в других его частях.

Спортивная и туристическая инфраструктура, водный спорт и яркая ночная жизнь сделали этой части Испании имя. Здесь больше всего белых пляжей с Голубым флагом. Это один из самых популярных курортов страны. Коста-бланка также относится к регионам с довольно бюджетными ценами на жилье.

Квартира 2 спальни la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания $108,304 2 Количество спален 2 ванных комнат 70 м² Квартира 1 спальня Бенидорм, Испания $133,668 1 Количество спален 1 ванных комнат 58 м² 8 Этаж Бунгало 3 комнаты Santa Pola, Испания $168,651 3 Комнаты 2 Количество спален 2 ванных комнат 70 м² 2/2 Этаж

Андалусия

Андалусия — область на юге Испании, которую называют матерью испанского фольклора. Это второе по популярности направление у инвесторов. Привилегии южного побережья и сухого лета — залог прекрасного пляжного отдыха и активности туристов. Кроме того, здесь очень развита рыболовная индустрия.

Недвижимость в Андалусии пользуется большим спросом, например:

в солнечном регионе Коста-дель-Соль с его длинными чистыми пляжами и живописными пейзажами (за что его и прозвали «берегом солнца»),

в мегаполисах Малага и Севилья с активной жизнью и развитой инфраструктурой,

в провинциях Кордова и Хаэн, что в глубине страны.

Мурсия

Если где и выставляют виллы на продажу в Испании по бюджетным расценкам, так это в Мурсии. Внутренние сельские районы страны предлагают одни из самых низких ставок за квадратный метр. Популярные места в этой провинции — Мил-Пальмерас и Сан-Педро-дель-Пинатар, расположенные недалеко от песчаных пляжей. При этом Мурсия может похвастаться побережьем с 250 км пляжей (Коста-Калида), здесь и море, и горы.

Шале 2 спальни Мурсия, Испания $104,103 2 Количество спален 1 ванных комнат 71 м² Шале 1 спальня Мурсия, Испания $83,965 1 Количество спален 1 ванных комнат 65 м² Вилла Мурсия, Испания $116,914 2 Количество спален 1 ванных комнат 229 м²

Валенсия

Как и недвижимость в Андалусии, жилье в Валенсии пользуется спросом у инвесторов, планирующих сдавать квартиры и дома в аренду. Валенсия — очень популярное туристическое направление в восточной части страны. Отсюда легко добраться в аэропорт, пейзажи красивы, как и в других частях Испании, экологическая ситуация благоприятна. Также Валенсия славится своими пляжами с Голубым флагом.