Новый год — праздник, который у всех ассоциируется с семьей и домашним уютом. Именно поэтому так важно провести эту волшебную ночь в непередаваемой теплой и праздничной атмосфере в кругу самых близких людей.

До Нового Года остаются считанные дни, а некоторые белорусы все еще не решили, как нарядить елку, украсить дом и хорошо подготовиться к праздникам. Так как же забыть про текущие неприятности и создать новогоднее настроение? Мы подсмотрели идеи у белорусских блогеров и делимся с Вами.

Как нарядить елку?

@iryna_yablonskaya_, 110 тыс. подписчиков

В 2020 году Ирина наконец-то переехала в собственный дом. Чтобы креативно его украсить, блогер обратилась к известному дизайнеру. Невероятной красоты елку в скандинавском стиле можно увидеть на фото.

«Это наш первый Новый год в своём доме и, несмотря на продолжающийся ремонт, нам хочется уюта и зимней сказки.

⠀

Вы видели в сториз как я ждала посылку с елочными игрушками из Германии, которые шли почти 2 месяца. Вы видели, как я ждала подарки под елочку из Парижа почти 1,5 месяца, но вы даже не могли догадываться, как я мечтала о такой елке! О елке в скандинавском стиле, как весь наш дом.

⠀

Я мечтала об оригинальной живой дизайнерской елке и о таком же декоре по всему дому. Юную и талантливую художницу @rangloria знаю с детства. На моих глазах она развивала свои врождённые таланты (Глория — художница в третьем поколении), поступила в Академию Искусств, защитила диссертацию, открыла свою студию рисования, где вместе с мужем (художником) обучает детей. Пять лет назад я была одним из организаторов выставки картин Глории Ран в Каннах и в Париже в Сорбонне, где даже самые дерзкие критики высоко оценили ее природный дар».

@olgahleb, 73,6 тыс. подписчиков

В своем аккаунте Ольга поделилась фотографиями роскошной украшенной елки и рассказала подписчикам, где такую красавицу можно приобрести.

«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла @elka_minsk. Обожаю атмосферу праздника даже больше, чем сам праздник. Вот такая красавица будет нас радовать долгое время — в идеале до июня. Живая елочка — это первое, чего мне очень хотелось».

Как выбрать елочные игрушки?

@karamiksa, 22,2 тыс. подписчиков

Виктория Быковская доверила unpacking коробки с елочными игрушками своей малышке. Забавные фотографии можно увидеть в карусели.

«Игрушечное помешательство случилось со мной в этом году. Всему виной калядная крама, после которой я капец как вдохновилась на покупку своей коллекциии. Интересно, сколько игрушек останется до следующего нового года? По выбору игрушек на первом месте калядная крама — игрушки на любой ценовой диапазон. В остальных же магазинах, таких как Билд, придётся поискать красивые интересные игрушки, но они там тоже имеются. Думаю, в Минске выбор магазинов куда больше, чем в Барановичах :) В Фикс прайс тоже есть небольшой выбор красивого стекла, особенно порадовала сегодняшняя находка, которую показывала в сториз. Также, если вы в поисках деревянных щелкунчиков, то самая выгодная цена в фиксе — по 3 р. за штуку. Ещё понравился выбор на wb: ценовой диапазон разный и очень много красивых игрушек. На чёрную пятницу в одном Инстаграмм магазине ухватила красивые игрушки по сладенькой цене, ещё, правда, жду их. В короне каждый год неплохой выбор — вчера видела крутые кактусы из стекла по 11 р. за штуку. В общем, если объехать все магазины, как сделала я, можно насобирать очень классную коллекцию».

Что посмотреть?

@the_bird_dodo, 54,1 тыс. подписчиков

К выбору рожденственского кино Саша подошла креативно: спросила у своих подписчиков о том, какие новогодние фильмы они предпочитают. В списке есть картины на любой вкус.

«Три фильма лично от меня, которые не вошли в подборку: Подарки к Рождеству, 1997г; Все части «Хроники Нарнии» — да, там зима только в первом фильме и то не во всем, но волшебство этого мира меня завораживало ещё с книг; Эльф, обожаю эту рождественскую комедию. Теперь ловите подборку по вашим ответам: Реальная любовь;

Гарри Поттер;

Привет семье;

Интуиция;

Старый Новый год;

Гринч, похититель рождества;

Гремлины;

Рождество на двоих;

Эта прекрасная жизнь!;

Отпуск по обмену;

Чудо на 34-й улице;

Пока ты спал;

Чародеи;

Очень плохие мамочки 2;

Хранители снов;

Здравствуй, папа, Новый год;

4 рождества;

Сериал «Дэш и Лили». И да: с Рождеством тебя, Кевин!»

Что почитать?

@moontrac 15,6 тыс. подписчиков

Светлана в своем аккаунте регулярно делится впечатлениями от прочитанных книг. Сейчас известный блогер рекомендует книгу «Коротаем зиму» Эмми Митчел.

«Погодка супер для зимы! Хоть и холодно, но солнце решает. Рассказывайте, как будем коротать зиму?

Я планирую много-много книг! Уже запаслась и Кингом любимым и Мастрюкову заказала новую книжку (для тех, кто в восторге от Болотницы и Приоткрытой двери), и Тилье накачала в читалку! *потираю лапки* А еще заказала настолку — будем внедрять игры настольные и с друзьями, и просто сами».

Рецепт идеальных имбирных пряников

@annasarmont, 7,6 тыс. подписчиков

Мама четверых детей не понаслышке знает, как приготовить вкуснейшее печенье, которое дополнит любой праздничный ужин.

Ингридиенты: 2 яйца;

100 г тростникового сахара;

100 г сливочного масла 82%;

100 г меда;

350-400 г муки;

2 ч.л. разрыхрытеля;

2 ч.л корицы;

2 ч.л. имбиря;

1 ч.л. гвоздики. Глазурь: 1 белок яйца;

250 г мелкой(!) сахарной пудры. Приготовление глазури: разбить яйцо, в него постепенно всыпать по ложечке сахарную пудру и перемешивать на маленькой скорости (либо венчиком). Вымешивать до однородности 5 минут.

Фото: Envato