Содержание:

  1. Как нарядить елку?
  2. Как выбрать елочные игрушки?
  3. Что посмотреть?
  4. Что почитать?
  5. Рецепт идеальных имбирных пряников

Новый год — праздник, который у всех ассоциируется с семьей и домашним уютом. Именно поэтому так важно провести эту волшебную ночь в непередаваемой теплой и праздничной атмосфере в кругу самых близких людей.

До Нового Года остаются считанные дни, а некоторые белорусы все еще не решили, как нарядить елку, украсить дом и хорошо подготовиться к праздникам. Так как же забыть про текущие неприятности и создать новогоднее настроение? Мы подсмотрели идеи у белорусских блогеров и делимся с Вами.

Как нарядить елку?

@iryna_yablonskaya_, 110 тыс. подписчиков

В 2020 году Ирина наконец-то переехала в собственный дом. Чтобы креативно его украсить, блогер обратилась к известному дизайнеру. Невероятной красоты елку в скандинавском стиле можно увидеть на фото.

«Это наш первый Новый год в своём доме и, несмотря на продолжающийся ремонт, нам хочется уюта и зимней сказки.

Вы видели в сториз как я ждала посылку с елочными игрушками из Германии, которые шли почти 2 месяца. Вы видели, как я ждала подарки под елочку из Парижа почти 1,5 месяца, но вы даже не могли догадываться, как я мечтала о такой елке! О елке в скандинавском стиле, как весь наш дом.

Я мечтала об оригинальной живой дизайнерской елке и о таком же декоре по всему дому. Юную и талантливую художницу @rangloria знаю с детства. На моих глазах она развивала свои врождённые таланты (Глория — художница в третьем поколении), поступила в Академию Искусств, защитила диссертацию, открыла свою студию рисования, где вместе с мужем (художником) обучает детей. Пять лет назад я была одним из организаторов выставки картин Глории Ран в Каннах и в Париже в Сорбонне, где даже самые дерзкие критики высоко оценили ее природный дар».

@olgahleb, 73,6 тыс. подписчиков

В своем аккаунте Ольга поделилась фотографиями роскошной украшенной елки и рассказала подписчикам, где такую красавицу можно приобрести.

«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла @elka_minsk. Обожаю атмосферу праздника даже больше, чем сам праздник. Вот такая красавица будет нас радовать долгое время — в идеале до июня. Живая елочка — это первое, чего мне очень хотелось».

Как выбрать елочные игрушки?

@karamiksa, 22,2 тыс. подписчиков

Виктория Быковская доверила unpacking коробки с елочными игрушками своей малышке. Забавные фотографии можно увидеть в карусели.

«Игрушечное помешательство случилось со мной в этом году. Всему виной калядная крама, после которой я капец как вдохновилась на покупку своей коллекциии. Интересно, сколько игрушек останется до следующего нового года? По выбору игрушек на первом месте калядная крама — игрушки на любой ценовой диапазон. В остальных же магазинах, таких как Билд, придётся поискать красивые интересные игрушки, но они там тоже имеются. Думаю, в Минске выбор магазинов куда больше, чем в Барановичах :)

В Фикс прайс тоже есть небольшой выбор красивого стекла, особенно порадовала сегодняшняя находка, которую показывала в сториз. Также, если вы в поисках деревянных щелкунчиков, то самая выгодная цена в фиксе — по 3 р. за штуку. Ещё понравился выбор на wb: ценовой диапазон разный и очень много красивых игрушек. На чёрную пятницу в одном Инстаграмм магазине ухватила красивые игрушки по сладенькой цене, ещё, правда, жду их. В короне каждый год неплохой выбор — вчера видела крутые кактусы из стекла по 11 р. за штуку. В общем, если объехать все магазины, как сделала я, можно насобирать очень классную коллекцию». 

Что посмотреть?

@the_bird_dodo, 54,1 тыс. подписчиков

К выбору рожденственского кино Саша подошла креативно: спросила у своих подписчиков о том, какие новогодние фильмы они предпочитают. В списке есть картины на любой вкус.

«Три фильма лично от меня, которые не вошли в подборку:

  1. Подарки к Рождеству, 1997г;
  2. Все части «Хроники Нарнии» — да, там зима только в первом фильме и то не во всем, но волшебство этого мира меня завораживало ещё с книг;
  3. Эльф, обожаю эту рождественскую комедию.

Теперь ловите подборку по вашим ответам:

  • Реальная любовь;
  • Гарри Поттер;
  • Привет семье;
  • Интуиция;
  • Старый Новый год;
  • Гринч, похититель рождества;
  • Гремлины;
  • Рождество на двоих;
  • Эта прекрасная жизнь!;
  • Отпуск по обмену;
  • Чудо на 34-й улице;
  • Пока ты спал;
  • Чародеи;
  • Очень плохие мамочки 2;
  • Хранители снов;
  • Здравствуй, папа, Новый год;
  • 4 рождества;
  • Сериал «Дэш и Лили».

И да: с Рождеством тебя, Кевин!»

Что почитать?

@moontrac 15,6 тыс. подписчиков

Светлана в своем аккаунте регулярно делится впечатлениями от прочитанных книг. Сейчас известный блогер рекомендует книгу «Коротаем зиму» Эмми Митчел.

«Погодка супер для зимы! Хоть и холодно, но солнце решает.

Рассказывайте, как будем коротать зиму?
Я планирую много-много книг! Уже запаслась и Кингом любимым и Мастрюкову заказала новую книжку (для тех, кто в восторге от Болотницы и Приоткрытой двери), и Тилье накачала в читалку! *потираю лапки*

А еще заказала настолку — будем внедрять игры настольные и с друзьями, и просто сами».

Рецепт идеальных имбирных пряников

@annasarmont, 7,6 тыс. подписчиков

Мама четверых детей не понаслышке знает, как приготовить вкуснейшее печенье, которое дополнит любой праздничный ужин.

Ингридиенты:

  • 2 яйца;
  • 100 г тростникового сахара;
  • 100 г сливочного масла 82%;
  • 100 г меда;
  • 350-400 г муки;
  • 2 ч.л. разрыхрытеля;
  • 2 ч.л корицы;
  • 2 ч.л. имбиря;
  • 1 ч.л. гвоздики.

Глазурь:

  • 1 белок яйца;
  • 250 г мелкой(!) сахарной пудры.

Приготовление глазури: разбить яйцо, в него постепенно всыпать по ложечке сахарную пудру и перемешивать на маленькой скорости (либо венчиком). Вымешивать до однородности 5 минут.

Фото: Envato