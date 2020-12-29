Как создать новогоднее настроение? Идеи белорусских блогеров
Новый год — праздник, который у всех ассоциируется с семьей и домашним уютом. Именно поэтому так важно провести эту волшебную ночь в непередаваемой теплой и праздничной атмосфере в кругу самых близких людей.
До Нового Года остаются считанные дни, а некоторые белорусы все еще не решили, как нарядить елку, украсить дом и хорошо подготовиться к праздникам. Так как же забыть про текущие неприятности и создать новогоднее настроение? Мы подсмотрели идеи у белорусских блогеров и делимся с Вами.
Как нарядить елку?
В 2020 году Ирина наконец-то переехала в собственный дом. Чтобы креативно его украсить, блогер обратилась к известному дизайнеру. Невероятной красоты елку в скандинавском стиле можно увидеть на фото.
«Это наш первый Новый год в своём доме и, несмотря на продолжающийся ремонт, нам хочется уюта и зимней сказки.
Вы видели в сториз как я ждала посылку с елочными игрушками из Германии, которые шли почти 2 месяца. Вы видели, как я ждала подарки под елочку из Парижа почти 1,5 месяца, но вы даже не могли догадываться, как я мечтала о такой елке! О елке в скандинавском стиле, как весь наш дом.
Я мечтала об оригинальной живой дизайнерской елке и о таком же декоре по всему дому. Юную и талантливую художницу @rangloria знаю с детства. На моих глазах она развивала свои врождённые таланты (Глория — художница в третьем поколении), поступила в Академию Искусств, защитила диссертацию, открыла свою студию рисования, где вместе с мужем (художником) обучает детей. Пять лет назад я была одним из организаторов выставки картин Глории Ран в Каннах и в Париже в Сорбонне, где даже самые дерзкие критики высоко оценили ее природный дар».
В своем аккаунте Ольга поделилась фотографиями роскошной украшенной елки и рассказала подписчикам, где такую красавицу можно приобрести.
«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла @elka_minsk. Обожаю атмосферу праздника даже больше, чем сам праздник. Вот такая красавица будет нас радовать долгое время — в идеале до июня. Живая елочка — это первое, чего мне очень хотелось».
Как выбрать елочные игрушки?
Виктория Быковская доверила unpacking коробки с елочными игрушками своей малышке. Забавные фотографии можно увидеть в карусели.
«Игрушечное помешательство случилось со мной в этом году. Всему виной калядная крама, после которой я капец как вдохновилась на покупку своей коллекциии. Интересно, сколько игрушек останется до следующего нового года? По выбору игрушек на первом месте калядная крама — игрушки на любой ценовой диапазон. В остальных же магазинах, таких как Билд, придётся поискать красивые интересные игрушки, но они там тоже имеются. Думаю, в Минске выбор магазинов куда больше, чем в Барановичах :)
В Фикс прайс тоже есть небольшой выбор красивого стекла, особенно порадовала сегодняшняя находка, которую показывала в сториз. Также, если вы в поисках деревянных щелкунчиков, то самая выгодная цена в фиксе — по 3 р. за штуку. Ещё понравился выбор на wb: ценовой диапазон разный и очень много красивых игрушек. На чёрную пятницу в одном Инстаграмм магазине ухватила красивые игрушки по сладенькой цене, ещё, правда, жду их. В короне каждый год неплохой выбор — вчера видела крутые кактусы из стекла по 11 р. за штуку. В общем, если объехать все магазины, как сделала я, можно насобирать очень классную коллекцию».
Что посмотреть?
К выбору рожденственского кино Саша подошла креативно: спросила у своих подписчиков о том, какие новогодние фильмы они предпочитают. В списке есть картины на любой вкус.
«Три фильма лично от меня, которые не вошли в подборку:
- Подарки к Рождеству, 1997г;
- Все части «Хроники Нарнии» — да, там зима только в первом фильме и то не во всем, но волшебство этого мира меня завораживало ещё с книг;
- Эльф, обожаю эту рождественскую комедию.
Теперь ловите подборку по вашим ответам:
- Реальная любовь;
- Гарри Поттер;
- Привет семье;
- Интуиция;
- Старый Новый год;
- Гринч, похититель рождества;
- Гремлины;
- Рождество на двоих;
- Эта прекрасная жизнь!;
- Отпуск по обмену;
- Чудо на 34-й улице;
- Пока ты спал;
- Чародеи;
- Очень плохие мамочки 2;
- Хранители снов;
- Здравствуй, папа, Новый год;
- 4 рождества;
- Сериал «Дэш и Лили».
И да: с Рождеством тебя, Кевин!»
Что почитать?
Светлана в своем аккаунте регулярно делится впечатлениями от прочитанных книг. Сейчас известный блогер рекомендует книгу «Коротаем зиму» Эмми Митчел.
«Погодка супер для зимы! Хоть и холодно, но солнце решает.
Рассказывайте, как будем коротать зиму?
Я планирую много-много книг! Уже запаслась и Кингом любимым и Мастрюкову заказала новую книжку (для тех, кто в восторге от Болотницы и Приоткрытой двери), и Тилье накачала в читалку! *потираю лапки*
А еще заказала настолку — будем внедрять игры настольные и с друзьями, и просто сами».
Рецепт идеальных имбирных пряников
Мама четверых детей не понаслышке знает, как приготовить вкуснейшее печенье, которое дополнит любой праздничный ужин.
Ингридиенты:
- 2 яйца;
- 100 г тростникового сахара;
- 100 г сливочного масла 82%;
- 100 г меда;
- 350-400 г муки;
- 2 ч.л. разрыхрытеля;
- 2 ч.л корицы;
- 2 ч.л. имбиря;
- 1 ч.л. гвоздики.
Глазурь:
- 1 белок яйца;
- 250 г мелкой(!) сахарной пудры.
Приготовление глазури: разбить яйцо, в него постепенно всыпать по ложечке сахарную пудру и перемешивать на маленькой скорости (либо венчиком). Вымешивать до однородности 5 минут.
Фото: Envato