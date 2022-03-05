Как переехать в Грузию прямо сейчас и чем там можно заняться

Грузия пользуется большой популярностью у зарубежных туристов и инвесторов. Она привлекает иностранцев прекрасной погодой, уникальными достопримечательностями и большим выбором комфортабельного жилья на любой вкус.

Для переезда в Грузию не нужно заранее подавать запрос на визу — отметка о прибытии ставится в паспорте по прилете. Наличие этого штампа позволяет гражданам России, Украины, Беларуси и ряда других государств законно пребывать в стране в течение года. При въезде также необходим ПЦР-тест или справка о пройденной вакцинации (препарат «Спутник V» официально признается), поскольку ковидные ограничения еще сохраняются на территории кавказской республики.

Как попасть в Грузию

Прямое воздушное сообщение между Россией и Грузией отменено в 2019 году, поэтому в настоящее время перелеты совершаются преимущественно через Азербайджан, Армению или Турцию. Ажиотаж, создавшийся в последние дни, привел к резкому увеличению стоимости билетов. Так, перелет продолжительностью двое суток из Москвы на 10 марта обойдется россиянам в 44 тыс. рублей, а в пределах одних суток — от 68 тыс. рублей.

В любом случае перебраться в Грузию по суше не получится. Для граждан, выезжающих из РФ, действует коронавирусное ограничение. Въезд через Абхазию в данный момент также исключен.

Получить образование

В Грузии работают десятки ВУЗов, большая часть которых находится в Тбилиси. Поступают в них иностранцы преимущественно на платной основе. Стоимость обучения варьируется от 2,5 до 10 тыс. долларов в год. Иностранцы, поступающие платно, освобождаются от сдачи экзаменов. Им достаточно предъявить аттестат или диплом об образовании, полученный в своей стране. Для обучения на бесплатной основе (частично или полностью) необходимо сдать национальные экзамены.

Поступление в местную школу или ВУЗ, авторизованные в грузинском Министерстве образования, дает право иностранцам на ВНЖ. Этот документ может выдаваться учащимся и их родителям. Чтобы получить ВНЖ, необходимо подготовить справку о зачислении из учебного заведения, а также подтвердить, что на каждого члена семьи в семейном бюджете имеется не менее 1260 долларов в год (по этой сумме определяется достаточность средств для проживания в Грузии).

Устроиться на работу

Трудоустроившись в местную компанию, иностранцы получают ВНЖ. Правда, для этого необходимо соблюсти 3 условия:

Официальное трудоустройство. Оборот организации на каждого иностранного сотрудника должен быть не менее 15,750 долларов. Меньший лимит (11 тыс. долларов) предусмотрен для медицинских и образовательных учреждений. Зарплата не должна быть ниже пятикратного прожиточного минимума, который определил Сакстат. Сейчас это порядка 280 долларов за вычетом налогов.

Перед поиском работы в Грузии важно учесть, что могут возникнуть сложности из-за незнания языка и местной специфики. К тому же, стоит принять во внимание высокую безработицу и низкий уровень зарплаты (в среднем 350 долларов в месяц).

Работать удаленно

Это наиболее предпочтительный вариант с учетом спецификі грузинского рынка труда. Однако важно помнить, что, даже работая удаленно и пребывая в Грузии больше 6 месяцев, иностранный гражданин становится ее налоговым резидентом.

Это открывает возможности для участия в Remotely From Georgia — программе, разработанной для цифровых кочевников. Для участия в ней необходимо предоставить медицинскую страховку и справку о доходах, величина которых должна составлять не менее 2 тыс. долларов.

Открыть бизнес

Создать ИП в Грузии несложно. Иностранцу достаточно выполнить несколько простых шагов:

Прийти в Дом юстиции и произвести регистрацию ИП. Встать на учет в налоговой. Открыть банковский счет.

Процедура занимает не больше 2 дней и стоит всего 16-32 доллара. Сложности могут возникнуть только с открытием счета из-за то, что два крупных грузинских банка (Liberty и Bank of Georgia) отменили эту операцию для иностранцев без ВНЖ. Однако у зарубежных граждан есть возможность открыть счет в другом основном грузинском банке — TBC.

Планирующим получить ВНЖ по открытию бизнеса важно учесть, что их деятельность должна приносить доход в размере не менее 14,970 долларов. Эту прибыль необходимо задекларировать и предоставить соответствующему органу.

Приобрести недвижимость

Жилье в Грузии отличается доступными ценами. Местные расценки позволяют недорого приобрести хорошую квартиру в Тбилиси или Батуми. К тому же, за покупку недвижимости на сумму от 100 тыс. долларов иностранцы получают ВНЖ. В дальнейшем владельцы приобретенных объектов вправе продлевать полученный статус.

Жить в стране с уникальными традициями и культурой

Грузия — очаровательная страна, о которой положительно отзываются туристы. Путешественники с восторгом отмечают добродушие местного населения, а также красоту гор, хорошую погоду и знаменитую грузинскую кухню. Несмотря на то, что Грузия небольшая страна, на ее территории есть много уникальных достопримечательностей и мест для путешествий.

Иностранцы, переехавшие сюда надолго, отмечают сравнительно недорогую жизнь. К примеру, аренда двухкомнатной квартиры в центре стоит всего 300 долларов в месяц. Овощи и фрукты на рынке можно купить по ценам в полтора-два раз ниже, чем в России.

Среди недостатков стоит выделить обветшалость многих старых домов в Тбилиси. Проживать в них небезопасно. Отдельные проблемы бывают с отоплением. Перед переездом в Грузию стоит также учесть местные обычаи и менталитет. Грузины по своей натуре — отрытые и душевные люди, ценящие теплые и близкие отношения. Если вы не сторонник такого стиля общения и не переносите неторопливость, вам придется непросто здесь.