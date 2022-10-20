Жить в собственном доме с большим участком мечтают многие. Но представьте, что такой дом будет находиться еще и во Франции, среди захватывающих дух пейзажей и зеленых равнин. Это уже и вовсе похоже на сказку, не правда ли? Самое прекрасное, что эта сказка может вполне стать вашей реальностью, так как мы нашли такой дом в каталоге realting.

Дом 6 комнат Maubourguet, Франция Цена по запросу 6 Комнаты 3 Количество спален 250 м²

Этот самобытный фермерский дом находится во французской деревне, неподалеку от коммуны Мобурге древнего региона Окситания. В этот регион легко добраться как внутренними, так и международными рейсами; есть также несколько автомагистралей и железнодорожных линий.

В Мобурге вы будете избалованы горами, пляжами Атлантики и безмятежным отдыхом посреди природы. К югу от этой местности расположились виноградники Сен-Мон и Мадиран, а в 30 минутах к северу — город Тарб, столица департамента Верхние Пиренеи. Из этого города открывается привлекательный вид на заснеженные горы.

Фермерский дом, который вы видите перед собой, как нельзя лучше вписывается в эту, наполненную спокойствием, атмосферу. Тут прямо-таки все располагает к тому, чтобы заниматься хозяйством и благоустраивать свой участок. А он, к слову, не маленький — 7000 м², усеянный множеством отреставрированных хозяйственных построек; плюс, есть кладовая, большой флигель (50 м²), гараж и мастерская.

Ворота этого Г-образного дома выходят в ухоженный сад в английском стиле, где можно проводить время в минуты отдыха. Также источниками вдохновения здесь являются фруктовый сад и огромный луг.

Переходя к жилой площади (площадью в 250 м²), сразу хочется отметить, что дом хоть и называется фермерским, удобств тут столько, что любой особняк обзавидуется. Полы с подогревом, двойные стеклопакеты из дуба и терраса, ведущая к надземному бассейну — уже говорят о многом.

Итак, парадная дверь дома ведет нас в просторную кухню со старинным камином; из кухни вы попадаете в уютную гостиную (82 м²) c колоннами, поддерживающими крышу (что смотрится элегантно). Гостиная разделена на 3 зоны: обеденная, зона отдыха и офисная часть. Кстати, в этой комнате очень много света, так как она открывается на три стороны. Что касается спален и ванных комнат, они есть как на первом, так и на втором этаже.

Словом, весь этот дом и его окрестности являются ярким примером того, как гармонично и изысканно можно соединить элементы старины и современности. Видно, что реставрация здесь была проведена тщательно и аккуратно: многие сохранившееся оригинальные элементы (как, скажем, дубовые балки и кирпичные столбы) придают этому дому особый характер.

По словам собственника, совсем необязательно придерживаться концепции именно фермерского дома: это может быть просто большой семейный дом, или даже отель.

Стоят эти очаровательные владения $372,097.