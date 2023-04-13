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Купить дом в Чехии

виллы
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замки
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32 объекта найдено
Домв Veseli nad Luznici, Чехия
Дом
Veseli nad Luznici, Чехия
136 м²
€ 207,170
Домв Olesnice, Чехия
Дом
Olesnice, Чехия
118 м²
€ 179,504
Домв Micovice, Чехия
Дом
Micovice, Чехия
614 м²
€ 102,390
Домв Dolni Trebonin, Чехия
Дом
Dolni Trebonin, Чехия
253 м²
€ 380,093
Домв Lisov, Чехия
Дом
Lisov, Чехия
80 м²
€ 132,379
Домв Stetkovice, Чехия
Дом
Stetkovice, Чехия
96 м²
€ 232,537
Домв Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
3 929 м²
€ 549,592
Домв Chlum u Trebone, Чехия
Дом
Chlum u Trebone, Чехия
152 м²
€ 89,538
Домв Vimperk, Чехия
Дом
Vimperk, Чехия
650 м²
€ 514,093
Домв Laziste, Чехия
Дом
Laziste, Чехия
150 м²
€ 156,434
Домв Pridoli, Чехия
Дом
Pridoli, Чехия
254 м²
€ 629,965
Домв Писек, Чехия
Дом
Писек, Чехия
40 м²
€ 46,697
Домв Masecin, Чехия
Дом
Masecin, Чехия
167 м²
€ 465,075
Домв Srubec, Чехия
Дом
Srubec, Чехия
210 м²
€ 380,093
Домв Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
140 м²
Цена по запросу
Домв Hnevanov, Чехия
Дом
Hnevanov, Чехия
272 м²
€ 591,207
Домв Majdalena, Чехия
Дом
Majdalena, Чехия
18 720 м²
€ 493,191
Домв Vcelna, Чехия
Дом
Vcelna, Чехия
240 м²
€ 574,579
Домв Petruv Dvur, Чехия
Дом
Petruv Dvur, Чехия
12 666 м²
Цена по запросу
Домв Buk, Чехия
Дом
Buk, Чехия
522 м²
€ 179,504
Домв Lhenice, Чехия
Дом
Lhenice, Чехия
157 м²
€ 244,799
Домв okres ceske Budejovice, Чехия
Дом
okres ceske Budejovice, Чехия
170 м²
€ 218,061
Домв Stetkovice, Чехия
Дом
Stetkovice, Чехия
96 м²
€ 232,537
Домв Kremze, Чехия
Дом
Kremze, Чехия
94 м²
€ 184,217
Домв Doubrava, Чехия
Дом
Doubrava, Чехия
48 м²
€ 69,403
Домв Temelin, Чехия
Дом
Temelin, Чехия
136 м²
€ 168,695
Домв Прахатице, Чехия
Дом
Прахатице, Чехия
260 м²
€ 336,122
Домв Libusin, Чехия
Дом
Libusin, Чехия
320 м²
€ 843,969
Dovolujeme si Vám nabídnout k prodeji výjimečné luxusní rodinné sídlo s užitnou plochou dom…
Замокв Прага, Чехия
Замок
Прага, Чехия
4 000 м²
€ 5,600,000
Чехия г.Оломоуц, 250 км от Праги, 80 км от Брно &nbsp; Замок в восточной …
Виллав Прага, Чехия
Вилла
Прага, Чехия
1 472 м²
€ 2,500,000
Чехия 40 км от Праги &nbsp; Современная вилла в парковой зоне &nb…

Регионы с недвижимостью на продажу

Юго-Запад
okres ceske Budejovice
okres Prachatice
okres cesky Krumlov
Центральная Чехия
okres Jindrichuv Hradec
okres Tabor
okres Pisek
okres Pribram
Libusin
Lisov
Netolice
okres Kladno
okres Praha-zapad
Veseli nad Luznici
Vimperk
Писек
Прахатице
Ческе-Будеевице

Параметры недвижимости в Чехии

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элитное

Где лучше всего покупать дом в Чехии?

Оптимальным вариантом для приобретения частного дома являются предместья больших городов — Праги и Брно. Они отличаются размеренным образом жизни и хорошей экологией. Здесь продаются коттеджи, виллы и замки с собственным земельным участком.

Для любителей курортного отдыха представлено множество частных домов в Карловых Варах. В этом городке иностранцы часто приобретают жилье не только себе, но и для сдачи в аренду. С полным списком актуальных объявлений о продаже чешской недвижимости на платформе REALTING можно ознакомиться здесь.

По какой стоимости продаются дома в Чехии?

Расценки на жилье зависят от целого ряда факторов:

  • месторасположение объекта;
  • площадь прилегающего участка;
  • наличие всех коммуникаций.

Самые дорогие дома в Чехии — это виллы и коттеджи в пригороде Праги. Они стоят порядка 2000 евро за кв. метр. Намного дешевле продаются дома в Чехии в Карловых Варах и Пльзене — один «квадрат» здесь оценивается в среднем в 1000 евро. Для примера, чешские квартиры на платформе REALTING стоят в 2-3 раза дороже.

Можно ли получить ВНЖ за приобретение дома в Чехии?

Выдача такого статуса за покупку жилья не предусмотрена. Иностранцы могут только получить краткосрочную визу, позволяющую пребывать в стране 90 дней каждые полгода. Для оформления ВНЖ, помимо приобретения дома, потребуется свой бизнес в Чешской Республике, который будет приносить хорошую прибыль.

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