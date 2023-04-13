Купить дом в Чехии

Где лучше всего покупать дом в Чехии?

Оптимальным вариантом для приобретения частного дома являются предместья больших городов — Праги и Брно. Они отличаются размеренным образом жизни и хорошей экологией. Здесь продаются коттеджи, виллы и замки с собственным земельным участком.

Для любителей курортного отдыха представлено множество частных домов в Карловых Варах. В этом городке иностранцы часто приобретают жилье не только себе, но и для сдачи в аренду. С полным списком актуальных объявлений о продаже чешской недвижимости на платформе REALTING можно ознакомиться здесь.

По какой стоимости продаются дома в Чехии?

Расценки на жилье зависят от целого ряда факторов:

месторасположение объекта;

площадь прилегающего участка;

наличие всех коммуникаций.

Самые дорогие дома в Чехии — это виллы и коттеджи в пригороде Праги. Они стоят порядка 2000 евро за кв. метр. Намного дешевле продаются дома в Чехии в Карловых Варах и Пльзене — один «квадрат» здесь оценивается в среднем в 1000 евро. Для примера, чешские квартиры на платформе REALTING стоят в 2-3 раза дороже.

Можно ли получить ВНЖ за приобретение дома в Чехии?

Выдача такого статуса за покупку жилья не предусмотрена. Иностранцы могут только получить краткосрочную визу, позволяющую пребывать в стране 90 дней каждые полгода. Для оформления ВНЖ, помимо приобретения дома, потребуется свой бизнес в Чешской Республике, который будет приносить хорошую прибыль.