В августе текущего года средняя стоимость аренды жилой недвижимости в Португалии снизилась почти на 5% в годовом исчислении.

Что произошло?

Индекс цен Idealista показывает, что в августе этого года цена аренды жилой недвижимости в Португалии уменьшилась на 4,9%. Сегодня эта цифра составляет 10,90 евро за 1 м².

Ситуация в регионах

Наиболее существенное уменьшение стоимость аренды наблюдается в Лиссабонском регионе (на 6,2%). Далее идут Север (0,6%) и Алгарве (0,6%). Самый быстрый рост ставок отмечается в Алентежу (+3,9%), дальше идет Центр (+3,8%) и АР Мадейра (увеличение на 2,4%). Незначительный рост — на Азорских островах (+0,9%).

Самая дорогая и доступная аренда?

Лиссабонский регион продолжает оставаться наиболее дорогим (12,4 евро за 1 м²). Дальше идут Алгарве (9,8 евро за м²) и Мадейра (8,1 евро за м²). Говоря о самой недорогой аренде жилья, нужно выделить Азорский автономный регион (6,9 евро за 1 м²), Алентежу (6,8 евро) и Центр (6,4 евро).