Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Авсаллар, Турция

Сдача в: 2023

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены квартиры-пентхаусы 2+1 и 4+1 площадью 105 и 165 м2 соответственно. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.