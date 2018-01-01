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Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 300,697
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Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает большими зелеными зонами, открытым бассейном, парковкой, системой безопасности и детской площадкой.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах ходьбы от автомагистрали Е-5 и станции метро.

  • Больница - 5 минут
  • Аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 300,697
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