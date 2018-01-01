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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 291,200
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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция
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О комплексе

Новый проект в районе Пендик.

Один из текущих проектов с панорамным видом на море и Принцевы острова.

В нем около 650 квартир с новейшими архитектурными и инженерными решениями. Все апартаменты с 1-5 спальнями, балконами, террасами или садами.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть 22 элитных магазина, круглосуточная охрана, сети ресторанов и кафе, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, велосипедные дорожки, хаммам, сауна, кинотеатр, библиотека, конференц-зал и две секции, спроектированные как гостиница для посетителей.

Расположение и объекты поблизости

Рядом находятся торговые центры, больницы, университеты, школы.

Аэропорт Сабиха Гекчен - 10 минут на авто

Метро Мармарай - 10 минут на автобусе

Метро Пендик - 17 минут на автобусе.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 291,200
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