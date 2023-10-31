Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
О комплексе
Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть:
- арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек
- круглосуточная охрана с видеонаблюдением
- услуги консьержа
- большой паркинг
- игровая зона для детей
- СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом
Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости.Удобства и оснащение в доме
В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией.Преимущества
Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства.Расположение и объекты поблизости
Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции.
- Автобусная остановка - 200 м
- Станции метро - 550 и 700 м
- Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км
- Шишли - 10 минут на машине
- Бешикташ - 10 минут на машине
- район Султанахмет - 25 минут на машине
- новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине