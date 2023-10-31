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Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция

Maslak Mahallesi, Турция
от € 710,000
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Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
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О комплексе

Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть:

  • арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек
  • круглосуточная охрана с видеонаблюдением
  • услуги консьержа
  • большой паркинг
  • игровая зона для детей
  • СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом

Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости.

Удобства и оснащение в доме

В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией.

Преимущества

Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции.

  • Автобусная остановка - 200 м
  • Станции метро - 550 и 700 м
  • Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км
  • Шишли - 10 минут на машине
  • Бешикташ - 10 минут на машине
  • район Султанахмет - 25 минут на машине
  • новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине
Местонахождение новостройки
Maslak Mahallesi, Турция
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Maslak Mahallesi, Турция
от € 710,000
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Другие комплексы
Жилой квартал Historical Taksim Project
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: W Estates

Обзор:

потрясающие апартаменты с большой историей на площади Таксим.  

Развитие этих свойств защищает историческое значение региона. Эти совершенно новые апартаменты расположены в уникальном историческом районе Таксим в Стамбуле, но они должны чувствовать себя отремонтированными. Оригинальность и наследие являются основными конструктивными компонентами этих свойств, с характером и оригинальностью, которые занимают центральное место.

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Отличный инвестиционный и образ жизни проект. 
  •  Сайт проекта отличительный. 
  •  Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим и улицы Истикляль. 
  •  Таксим только восстановил исторические здания.

 

Расположение:

Точное местоположение этого комплекса находится в районе Таксим в Стамбуле, в трех минутах ходьбы от знаменитой площади Таксим. Учитывая, что это очень оживленный район, он может не подходить для людей, ищущих мира и одиночества. Но у вас есть длинная история и место, где можно найти все, о чем вы можете думать. Прекрасные рестораны, известные туристические направления и высококлассные магазины находятся неподалеку. Эти дома были обновлены, чтобы извлечь выгоду из городской жизни, сохраняя при этом историческое значение района и структур. Это ваш шанс приобрести кусочек прошлого Стамбула!

Цены и доступность:

Цены на 1 спальню + 1 от 500.000 долларов США за 72м2.
Цены на 2 спальни + 1 от 650.000 долларов США за 100м2.
Цены на 3 спальни + 1, начиная с 1.040.000 USD за 170м2.
Жилой комплекс Новый проект в активно развивающемся районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 110 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Многоквартирный жилой дом Nordic Art
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Nordic Property

Жилой комплекс Nordic Art

Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различных планировок и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна.

Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алании Каргыджак, окруженном сосновым лесом, расположенном на предгорьях Торосских гор. NORDIC ART – это концепция современного комфортабельного высокофунционального жилья сегмента премиум. Слушайте шум прибоя и пение птиц, ощутите соленый бриз и аромат цветущих Средиземноморских садов, любуйтесь видами на бескрайнее лазурное море и величественные горы, выбрав квартиру в проекте NORDIC ART.

  • Расстояние до района Махмутлар: 300 м

  • Расстояние до моря: 10м - первая береговая линия

Преимущества

  • Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property.
  • Разработка авторского архитектурного проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном.
  • Уникальное расположение в экологически чистом районе Алании Каргыджак на первой береговой линии.
  • Инфраструктура - безграничная свобода: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, ресторан, бильярд, детская игровая комната и другое.
  • Высокие потолки - 3 м
  • Квартиры реализуется с финишной отделкой премиум класс и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, кондиционерами, а также системой "Умный дом" в базовой комплектации.
  • Подогрев пола в санузлах уже включен в цену.
  • В комплексе имеется подземный паркинг и места для хранения, включенные в стоимость недвижимости.
  • Мы предлагаем удобный план оплаты, доступный каждому: первоначальный внос составляет лишь 30%, остальная сумма оплачивается в рассрочку до 31.10.2023
  • Из каждой квартиры открывается вид на море

Характеристики квартир

В основе концепции жилого комплекса, разработанного ведущим архитектурным бюро – выдержанные критерии жилья класса люкс: авторский архитектурный проект, просторный внутренний двор, вместительный подземный паркинг, продуманные просторные и функциональные планировки, строительные и отделочные материалы последнего поколения. Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум:

  • Панорамное остекление. Окна: тройной стеклопакет, алюминиевый профиль
  • Высокие потолки
  • Стальные входные двери с тройной степенью защиты
  • Ламинированные межкомнатные двери
  • Покрытие пола: керамогранит и керамическая плитка
  • Покрытие стен: моющаяся краска
  • Кухонный гарнитур: МДФ
  • Столешница и кухонный фартук из натурального камня
  • Высококачественная сантехника в санузлах
  • Высококачественная бытовая техника: духовая печь, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер в каждой комнате
  • Душевые кабины
  • Проточный электрический водонагреватель
  • Подогрев полов в санузлах

Инфраструктура

  • NORDIC ART представляет широкий выбор объектов инфраструктуры, которая сделает Вашу жизнь на побережье Средиземного моря яркой и многогранной, удобной и комфортной:

  • Открытый плавательный бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Бильярд
  • Сауна
  • Турецкая баня (хамам)
  • Римская парная
  • Массажные комнаты
  • Лобби
  • Детская игровая комната
  • Ресторан
  • Крытый паркинг
  • Места для хранения
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Генератор

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