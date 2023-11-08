Я рад представить вам рядный дом с полезной площадью 210,44 м2 - предложение распространяется на дом в стандарте застройщика Инвестиции включают в себя 10 односемейных двухквартирных домов
ПЛАНИРОВКА
Дом состоит из 3 уровней:
Уровень -1: гараж, подсобное помещение, коммуникации
Первый этаж: тамбур, холл, гостиная, кухня, комната, санузел
Мансардный этаж: холл, 3x спальня, 2x ванная, гардеробная
СТАНДАРТ
Высокий уровень отделки (керамическая плитка, фотогальваника , подогрев пола 1 уровень) )
светлая кухня с красивым эркером
Каждый дом имеет просторный сад и просторную террасу,
гараж на две машины и место для двухколесного транспорта и дополнительное парковочное место на открытом воздухе.
Уровень -1 завершен
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Инвестиция расположена в непосредственной близости от Кракова, Свошовице и Велички
В районе много зеленых зон
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- готовая фотогальваническая установка -
пол с подогревом уровень 1
- завершен уровень -1 -
закрыт , охраняемая территория
- собственный парк отдыха с беседкой и грилем
- оптоволокно
- большой гараж на две машины с отдельным подсобным помещением
- открытая парковка