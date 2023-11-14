От €1740 до €3880 за «квадрат». Как изменились цены на квартиры в Польше?

Что происходило с ценами на квартиры в Польше в октябре 2023 года? По информации портала RynekPierwotny.pl, стоимость недвижимости изменилась во всех городах Польши, и кое-где рынок более-менее стабилизировался. Однако, есть все предпосылки, что цены будут и дальше расти. Подробнее — в статье.

Средние цены на квартиры в Варшаве

Средняя цена квартир в Варшаве в октябре 2023 года составила 16 042 злотых за кв.м. (около €3200). Таким образом, в столице Польши стоимость «квадрата» осталась на том же уровне, что и в предыдущем месяце (в сентябре средняя цена квадратного метра составляла 16 065 злотых).

Для сравнения, в октябре 2022 года средняя стоимость квадратного метра в Варшаве составляла 13 597 злотых (около €3069).

Интересно, что за это время количество выставленных на продажу помещений увеличилось. По итогам месяца в предложении варшавских застройщиков было 8917 предложений новых квартир, что на 520 больше, чем в сентябре.

Кроме того, на вторичном рынке Варшавы отмечен рост цен на квартиры. Здесь в октябре 2023 года покупателю при выборе жилья на вторичном рынке нужно было рассчитывать на стоимость квадрата в 17 179 злотых (около €3880).

Такие данные, возможно, могут говорить о некоторой стабилизации рынка недвижимости Варшавы. После буквально взрывных нескольких месяцев, когда стоимость «квадрата» росла на 1000 злотых в месяц, отсутствие роста цен говорит, как минимум о замедлении рынка. По мнению экспертов, этому поспособствовал большой объем квартир, выведенных на рынок застройщиками.

Средние цены на квартиры в Кракове

Средняя цена квартир в Кракове в августе 2023 года составила 15 478 злотых за кв.м. (около €3490). Таким образом, в столице Малопольского воеводства зафиксировано изменение средней цены предложения на 1% по сравнению с прошлым месяцем, когда покупателям приходилось платить в среднем 15 254 злотых за кв.м. для своих квартир.

Как и в столице, за это время количество выставленных на продажу помещений увеличилось. По итогам месяца в предложении краковских застройщиков было ровно 4423 предложения новых квартир, что на 112 больше, чем в сентябре.

Более того, на вторичном рынке Кракова отмечен рост цен на квартиры по сравнению с прошлым месяцем. Здесь, по статистике, в сентябре 2023 года покупателю нужно было рассчитывать на стоимость «квадрата» в 16 136 злотых (около €3645).

Средние цены на квартиры в Гданьске, Гдыне и Сопоте

Средняя цена квартир в эти городах в октябре 2023 года составила 14 288 злотых за кв.м. (около €3225). Так, в Гданьске, Гдыне и Сопоте произошло изменение средней цены предложения на 5% по сравнению с прошлым месяцем, когда покупателям приходилось платить среднюю цену 13 658 злотых за квадратный метр квартиры.

Интересно, что за это время количество выставленных на продажу помещений уменьшилось. По итогам месяца застройщики в этих городах предложили 4959 новых квартир, что на 171 единицу меньше, чем в сентябре.

Кроме того, на вторичном рынке Гданьска, Гдыни и Сопота отмечен рост цен на квартиры по сравнению с прошлым месяцем. Здесь, по статистике, в октябре 2023 года покупателю нужно было рассчитывать на стоимость «квадрата» в 14 570 злотых (около €3290).

Здесь особенно интересны изменения в структуре ценообразования. Если ранее около 13% квартир на рынке стоили около 9000 злотых за «квадрат», то уже сейчас доля таких квартир снизилась до 9%. Ожидаемо, что процент квартир, которые стоят дороже — 12 000 злотых за «квадрат», выросла, и теперь составляет 49% (рост составил 5 п.п.).

Гданьск, Польша

Средние цены на квартиры во Вроцлаве

Средняя цена квартир во Вроцлаве в октябре 2023 года составила 13 124 злотых за квадратный метр (около €2965). Это значит, что изменение средней цены предложения составило 1% по сравнению с прошлым месяцем, когда покупателям приходилось платить в среднем 13 008 злотых за квадратный метр.

При этом количество выставленных на продажу помещений уменьшилось. На конец месяца в предложении вроцлавских застройщиков было 4606 новых квартир, то есть на 387 меньше, чем в сентябре.

Кроме того, на вторичном рынке Вроцлава отмечен рост цен на квартиры по сравнению с прошлым месяцем. Здесь, по статистике, в октябре 2023 года покупателю нужно было рассчитывать на стоимость «квадрата» в 13 170 злотых (около €2973).

Средние цены на квартиры в Лодзи

Средняя цена квартир в Лодзи в октябре 2023 года составила 10 009 злотых за квадратный метр (около €2260). Как и в предыдущих городах, изменение средней цены предложения составило 1% по сравнению с прошлым месяцем, когда покупателям приходилось платить в среднем 9 916 злотых за квадратный метр за свои квартиры.

За это время количество выставленных на продажу помещений увеличилось. В конце месяца в предложении застройщиков Лодзи было 6613 новых квартир, что на 601 больше, чем в сентябре.

Кроме того, на вторичном рынке Лодзи наблюдалось увеличение количества квартир по сравнению с прошлым месяцем. Здесь, по статистике, в октябре 2023 года покупателю нужно было рассчитывать на стоимость «квадрата» в 7 709 злотых (около €1740).

По мнению экспертов, именно рынок недвижимости Лодзи — сейчас оплот стабильности на рынке недвижимости страны в целом. За год стоимость «квадрата» здесь выросла всего на 6% — в других городах этой страны рост измеряется в двузначных цифрах.

Средние цены на квартиры в Познани

Средняя цена квартир в Познани в октябре 2023 года составила 11 707 злотых за квадратный метр (около €2643). Здесь стоимость жилья практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, когда покупателям приходилось платить в среднем 11 679 злотых за квадратный метр за свои квартиры.

Количество выставленных на продажу помещений в октябре уменьшилось. В конце месяца в предложении познаньских застройщиков было 4267 новых квартир, что на 39 меньше, чем в сентябре.

Кроме того, на вторичном рынке Познани отмечен рост цен на квартиры по сравнению с прошлым месяцем. Здесь, по статистике, в октябре 2023 года покупателю нужно было рассчитывать на стоимость «квадрата» в 10 929 злотых (около €2467).