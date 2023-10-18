В тени ветвистых деревьев на границе парка расположен особняк, который вполне может стать настоящим дворцом в собственном уединенным царстве. Неприметный снаружи, без лишней помпезности, дом, тем не менее, привлекает внимание. И, благодаря тому, что он выставлен на продажу, мы можем заглянуть в его самое сердце и увидеть, как там все устроено.

Особняк 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом Лодзь, Польша €1,54 млн 6 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м² Количество этажей 1

На краю ландшафтного парка на севере небольшого польского городка Лодзь расположена усадьба 1926 года постройки. Особняк общей площадью 500 кв.м. расположен на красивейшем земельном участке с собственным садом площадью 1,6 га. Это по-настоящему уединенное место, окруженное густым хвойным лесом. Судя по фотографиям, на территории есть даже небольшое лесное озеро.

Эта усадьба выставлена на продажу за €1,54 млн, и, по словам продавца, вилла «является предложением для уникальной семьи, ищущей свое тихое, зеленое убежище, или для инвестора, который будет использовать природную красоту участка и со вкусом оформленные интерьеры для создания атмосферного места, такого как бутик-отель или спа».

Архитектура дома, как и его интерьер, выдержаны в классическом стиле. На первом этаже есть просторная гостиная с уникальной полукруглой крышей-куполом и естественным освещением, исходящим из сада. По центру гостиной установлен рояль Grotrian-Steinweg, которому более 200 лет. Сама же комната условно зонирована, в том числе и грамотной расстановкой мебели на разных уровнях. Здесь же находится столовая с камином и гостиным уголком. При этом отдельная стильная кухня со столом для завтрака в элегантном застекленном эркере.

Также на первом этаже есть кабинет, гостевая комната, ванная комната и кладовая. Из гостиной можно выйти на террасу с видом на красивый сад. Планировка дома сейчас кажется необычной, но в те времена, когда дом был построен, такое расположение комнат и зонирование пространства было нормой. Например, дом как будто состоит из двух отдельных, независимых жилых частей. В главном крыле, помимо гостиной, есть ванная комната и ТВ-зал, который ведет в отдельную спальню с гардеробной. Во втором крыле находится санузел с просторной спальней. При этом обе жилые части имеют выходы на террасу.

Из второго крыла оригинальная винтовая лестница ведет на полезный чердак, разделенный на две комнаты. Первую можно использовать как игровую, вторую — как прачечную.

В объявлении указано, что при отделке комнат использованы только самые качественные материалы: паркетные полы из тикового дерева из Перуджи и каменные мраморные полы, привезенные специально из Франции; на кухне эксклюзивная плита LaCanche и хрустальные люстры из чешского хрусталя. Главная ванная комната отделана мрамором, а другая – керамикой Laura Biagiotti. Интерьеры обшиты панелями, изготовленными местными мастерами, а мебель французского бренда Grange изготовлена вручную из дерева высочайшего качества на мануфактуре недалеко от Лиона.

На участке есть отдельное здание с двумя гаражами. По желанию будущего владельца это здание можно приспособить под гостевой дом, комнату садовника, подсобное помещение или художественную мастерскую. По словам продавца, это место определенно располагает к творчеству.

Вилла расположена в красивой буферной зоне Ландшафтного парка Лодзинские холмы, без соседних зданий. Расположение гарантирует максимальную близость, уединение, тишину и покой. При этом здесь отличное сообщение с автострадой А2 — всего около 7 км до большой транспортной развязке.