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Продажа новостроек в Великопольское воеводство

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Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Познань, Польша
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома  будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки. В близи  находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы.  Удобный доступ к общественному транспорту позволит  легко и быстро добраться в любую часть Познани. Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. Условия и порядок приобретения данной недвижимости  обсуждаются индивидуально. Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках. Приглашаю  к сотрудничеству.
Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Познань, Польша
от
€79,706
Сдача в: 2023
Агентство: Etalon Estate Group
Osiedle Mateckiego это идеальное расположение объекта, близко к центру города, и одновременно тихое и спокойное место. Множество зеленых территорий вокруг близко школы, детские сады, супермаркеты, аптеки. Всего 20 минут езды до международного аэропорта, рядом торговые центры Plaza и Galeria Pestka. К каждой квартире прилегает балкон либо терраса. На выбор - подземный и наземный паркинг. Расстояние до автобусной остановки всего 50 m, до трамвая 2,4 km, ж\д вокзал 3,7 km Расстояние до исторического центра города - 3 km
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от
€75,565
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом остановка трамвая, а в радиусе нескольких сотен метров от жилого комплекса расположены магазины и торговые точки. Дополнительным преимуществом является близость  школ и детских садов. Комфортабельные квартиры площадью от 30 до 90 м.2 с балконами (2-5 этажи) либо террассами на нижних этажах.  Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. В доме  находится подземный паркинг. Возможность приобретения одного либо нескольких парковочных мест.
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Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Познань, Польша
от
€73,276
Сдача в: 2023
Агентство: Etalon Estate Group
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamenty z możliwością wydzielenia kolejnego pomieszczenia,  5-pokojowy apartament z antresolą. Tel.
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