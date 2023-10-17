Краков, Польша

от €157,000

Сдача в: 2023

Квартиры в Новостройке в Кракове ! Приглашаем вас приобрести квартиру в современном комплексе с удобствами мирового уровня. Инвестиции обеспечивают комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части усадьбы разместятся просторные дворы с нестандартно устроенным озеленением и малой архитектурой, а также современная детская площадка. Инвестицию отличает футуристическая архитектурная форма в сочетании с оригинальным видом искусства.В усадьбе вы найдете зеленые зоны отдыха с галотерапией , многочисленные фонтаны, живые вертикальные сады и экостены . Планировка Квартира площадью 37,01 м2 расположена на 3 этаже с балконом. Стандарт Предложение включает в себя квартиры различной площади и функциональной планировки (квартиры от 28 м2 до 150 м2) Инвестиция характеризуется высоким уровнем отделки мест общего пользования. Круглосуточный мониторинг, охрана, контролируемые въездные зоны Дополнительные удобства: тренажерный зал, инвалидная коляска, помещение для велосипедов,автомойка - корпус B Зарядная станция для электромобилей - внешняя в здании Включая услуги на территории: ресторан, кафе, аптека, аптека и т. д . Расположение Здание расположено по адресу ул. Grzegórzecka/Podgórska, в непосредственной близости от Вислинских бульваров. Расположение в центре города, близость Рыночной площади, Старого Казимежа и отличное сообщение с крупнейшим региональным аэропортом в Польше делают эту инвестицию уникальной. Дополнительная информация Дом B – СРОК СДАЧИ 4 кв. 2023 г./ 1 кв. 2024 г. Дополнительный платный гараж: цена зависит от выбора места и типа парковочного места.