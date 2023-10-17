Квартиры в Новостройке в Кракове !
Приглашаем вас приобрести квартиру в современном комплексе с удобствами мирового уровня. Инвестиции обеспечивают комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части усадьбы разместятся просторные дворы с нестандартно устроенным озеленением и малой архитектурой, а также современная детская площадка.
Инвестицию отличает футуристическая архитектурная форма в сочетании с оригинальным видом искусства.В усадьбе вы найдете зеленые зоны отдыха с галотерапией , многочисленные фонтаны, живые вертикальные сады и экостены .
Планировка
Квартира площадью 37,01 м2 расположена на 3 этаже с балконом.
Стандарт
Предложение включает в себя квартиры различной площади и функциональной планировки (квартиры от 28 м2 до 150 м2) Инвестиция характеризуется высоким уровнем отделки мест общего пользования. Круглосуточный мониторинг, охрана, контролируемые въездные зоны
Дополнительные удобства: тренажерный зал, инвалидная коляска,
помещение для велосипедов,автомойка - корпус B Зарядная станция для электромобилей - внешняя в здании Включая услуги на территории: ресторан, кафе, аптека, аптека и т. д .
Расположение
Здание расположено по адресу ул. Grzegórzecka/Podgórska, в непосредственной близости от Вислинских бульваров. Расположение в центре города, близость Рыночной площади, Старого Казимежа и отличное сообщение с крупнейшим региональным аэропортом в Польше делают эту инвестицию уникальной.
Дополнительная информация
Дом B – СРОК СДАЧИ 4 кв. 2023 г./ 1 кв. 2024 г.
Дополнительный платный гараж: цена зависит от выбора места и типа парковочного места.
Модная современная квартира с участком!
Уютный комплекс из 8 современных односемейных двухквартирных домов.
Минимализм форм и цветов придает недвижимости очень современный, модный характер. Мы предлагаем квартиру на первом этаже с садом или квартиру на втором этаже с большой террасой на крыше.
ПЛАНИРОВКА
Квартира расположена на первом этаже с огородом (54 м2)
гостиная с кухней, 2 спальни, ванная комната, прихожая
СТАНДАРТ
материалы высокого стандарта, используемые тройные окна ПВХ с вентиляционными отверстиями, обеспечивающие высокую энергоэффективность и звукоизоляцию
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Инвестиция расположена в северной части Кракова в районе Прондник Белый расположена на холме между краковскими укреплениями Витковице и Маршовец. Близость кольцевой дороги и съездов позволяет быстро добраться до центра Кракова. Рядом находятся автобусные остановки общественного транспорта (маршруты 267, 287), продуктовый магазин, детский сад, Начальная школа Парк Лесны Витковице находится в 2 км
Конденсаторная система - Полы с подогревом, регулируемые регуляторами комнатной температуры - Инсталляция оптоволоконного интернета - Въездные ворота с дистанционным управлением
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШЕНО - КВАРТИРЫ ГОТОВЫ К ЗАСЕЛЕНИЮ!
Уютный комплекс из 22 современных квартир (двухэтажные здания) в
окружении лугов.
Предлагаем Квартиры от 65 м2 до 128 м2
ПЛАНИРОВКА
Квартира расположена на первом этаже площадью 65,84 м2 с садом (102 м2)
Квартира будет состоять из гостиной с кухонным уголком, двух спален и прихожей. ванная комната.
Южная экспозиция
СТАНДАРТ
высокий стандарт используемых материалов
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Инвестиция расположена в северной части Кракова в районе Прондник Белы/Тони
В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта (около 200 м), продуктовый магазин, детский сад, начальная школа 400 м
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ
- отопление: тепловой насос
- рекуперация
- пол с подогревом в каждой комнате - подготовка к
фотоэлектрической
установке - контрактные окна и двери
- алюминиевые окна (3 стеклопакета)
- огороженная инвестиция
- въезд с дистанционным управлением
- возможность купить гараж площадью около 19,93 м2.
Сдача обьекта 3 Q 2023