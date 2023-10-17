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Продажа новостроек в Краков

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Жилой квартал Купи квартиру в городе Краков над Вислой !
Жилой квартал Купи квартиру в городе Краков над Вислой !
Краков, Польша
от
€157,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Квартиры в Новостройке в Кракове !  Приглашаем вас приобрести квартиру в современном комплексе с удобствами мирового уровня. Инвестиции обеспечивают комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части усадьбы разместятся просторные дворы с нестандартно устроенным озеленением и малой архитектурой, а также современная детская площадка. Инвестицию отличает футуристическая архитектурная форма в сочетании с оригинальным видом искусства.В усадьбе вы найдете зеленые зоны отдыха с галотерапией , многочисленные фонтаны, живые вертикальные сады и экостены . Планировка  Квартира площадью 37,01 м2 расположена на 3 этаже с балконом. Стандарт Предложение включает в себя квартиры различной площади и функциональной планировки (квартиры от 28 м2 до 150 м2) Инвестиция характеризуется высоким уровнем отделки мест общего пользования. Круглосуточный мониторинг, охрана, контролируемые въездные зоны Дополнительные удобства: тренажерный зал, инвалидная коляска, помещение для велосипедов,автомойка - корпус B Зарядная станция для электромобилей - внешняя в здании Включая услуги на территории: ресторан, кафе, аптека, аптека и т. д . Расположение Здание расположено по адресу ул. Grzegórzecka/Podgórska, в непосредственной близости от Вислинских бульваров. Расположение в центре города, близость Рыночной площади, Старого Казимежа и отличное сообщение с крупнейшим региональным аэропортом в Польше делают эту инвестицию уникальной. Дополнительная информация Дом B – СРОК СДАЧИ 4 кв. 2023 г./ 1 кв. 2024 г. Дополнительный платный гараж: цена зависит от выбора места и типа парковочного места.  
Коттеджный поселок Двухквартирные дома в районе Кракова- готовы !
Коттеджный поселок Двухквартирные дома в районе Кракова- готовы !
Краков, Польша
от
€146,067
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Модная современная квартира с участком! Уютный комплекс из 8 современных односемейных двухквартирных домов. Минимализм форм и цветов придает недвижимости очень современный, модный характер. Мы предлагаем квартиру на первом этаже с садом или квартиру на втором этаже с большой террасой на крыше. ПЛАНИРОВКА Квартира расположена на первом этаже с огородом (54 м2) гостиная с кухней, 2 спальни, ванная комната, прихожая СТАНДАРТ материалы высокого стандарта, используемые тройные окна ПВХ с вентиляционными отверстиями, обеспечивающие высокую энергоэффективность и звукоизоляцию РАСПОЛОЖЕНИЕ Инвестиция расположена в северной части Кракова в районе Прондник Белый расположена на холме между краковскими укреплениями Витковице и Маршовец. Близость кольцевой дороги и съездов позволяет быстро добраться до центра Кракова. Рядом находятся автобусные остановки общественного транспорта (маршруты 267, 287), продуктовый магазин, детский сад, Начальная школа Парк Лесны Витковице находится в 2 км Конденсаторная система - Полы с подогревом, регулируемые регуляторами комнатной температуры - Инсталляция оптоволоконного интернета - Въездные ворота с дистанционным управлением СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШЕНО - КВАРТИРЫ ГОТОВЫ К ЗАСЕЛЕНИЮ!  
Коттеджный поселок Квартиры в окружении зелени - Краков
Коттеджный поселок Квартиры в окружении зелени - Краков
Краков, Польша
от
€186,084
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Уютный комплекс из 22 современных квартир (двухэтажные здания) в окружении лугов.  Предлагаем Квартиры от 65 м2 до 128 м2 ПЛАНИРОВКА Квартира расположена на первом этаже площадью 65,84 м2 с садом (102 м2) Квартира будет состоять из гостиной с кухонным уголком, двух спален и прихожей. ванная комната. Южная экспозиция СТАНДАРТ высокий стандарт используемых материалов РАСПОЛОЖЕНИЕ Инвестиция расположена в северной части Кракова в районе Прондник Белы/Тони В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта (около 200 м), продуктовый магазин, детский сад, начальная школа 400 м ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ - отопление: тепловой насос - рекуперация - пол с подогревом в каждой комнате - подготовка к фотоэлектрической установке - контрактные окна и двери - алюминиевые окна (3 стеклопакета) - огороженная инвестиция - въезд с дистанционным управлением - возможность купить гараж площадью около 19,93 м2. Сдача обьекта 3 Q 2023
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