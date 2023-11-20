Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC ! Без комиссии Агенции.
Доступные квартиры в Варшаве со сроком сдачи:
Информация обновлена ноябрь 2023г.
Targówek - осталось только 2 готовые квартиры по 55 м2 – цена от 11500 / m2
Białołęka, ul. Ceramiczna – доступна одна готовая квартира 71,93 м2 - цена 14300 зл. / m2
Praga Północ, ul. Jagielońska – 900 m2 од ронда Starzyńskiego - сдача 4Q квартал 2024 - Цены od 14 000 zł./m2- самая маленькая квартира доступная в этой локализации 53 м2.
Ursus, ul. Ryzowa – сдача 4Q 2024 – цены от 13 500 зл. / м2
Włochy при Al. Jerozolimskie – сдача 4Q 2024 – цены от
Włochy, ul. Równoległa - сдача 4Q 2024 – цены от 14 000 зл./м2
Bemowo, ul. Lazurowa – сдача 4Q2024 – всего несколько квартир осталось, 60 -80 м2
Mokotów, ul. Białej Koniczyny -1 Q2024 - od 18 000 зл./ m2 – маленьких квартир нет, от 100 метров и выше доступные. Камеральная инвестиция на Мокотове
Bielany, ul. Literacka – сдача 4Q2024 – цены
Wawer – сдача 4Q2024 – цены от 13500 зл/м2
Приглашаю к покупке ! Цены ниже не будут, если хочешь заинвестировать в Варшаве - это последний момент!
Квартиры в новостройках от Застройщика с сопровождением Агенции.
Агенция берет вознагрождение за сопровождение в доборе квартир и подготовке консультации относительно документов.
Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 100 тыс. $ доступные в локализациях:
Закончение строительства 2024 – 2025 г.
Białołęka
Wawer
Rembertów
Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 150 тыс. $ доступные в локализациях:
Закончение строительства 2024 – 2025 г.
Białołęka
Mokotów
Włochy
Rembertów
Ursus
Wawer
Targówek
Praga Północ
Praga Połódnie
Wesoła
Роскошное здание, прекрасный вид с верхнего этажа, с ландшафтным садом на крыше
Стандарт от застройщика
Уютный многоквартирный дом рядом с бизнес-центром в Мокотове, с красивым ландшафтным садом на крыше. Проект в стиле многоквартирного дома в стиле ар- деко расположен на тихой улице Здзеховского, в 400 м от Аллеи Неподлеглости, в 8 минутах ходьбы от двух станций метро: Вежбно и Виляновска.
Art Deco Mokotów — это сочетание технологий и здорового образа жизни. Для этого были спроектированы современно оборудованный тренажерный зал с тренажерным залом для исключительного пользования жителей и инновационные велосипедные комнаты с безаварийной системой хранения велосипедов. На подземной автостоянке будут выделены парковочные места с зарядными станциями для электромобилей , запланирована привлекательная торгово-сервисная зона ,
Преимущества проекта:
уютный жилой дом на 88 квартир
близость к станциям метро Wierzbno и Wilanowska
зеленая терраса на крыше здания, доступная для всех жильцов
тренажерный зал для исключительного использования резидентами, доступный 24/7
представительное лобби
деревянные трехкамерные стеклопакеты
мониторинг и технология Hands Бесплатно
сверхбыстрый интернет « Оптоволокно до дома» (1 ГБ/с), подключенный к каждой квартире через оптическое волокно
В подземном паркинге будут выделены парковочные места с зарядными станциями для электромобилей.
практичные подсобные помещения и хозяйственные боксы.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
4-комнатная квартира расположена на 7 этаже и имеет высоту 2,85 м.
В квартире есть южная терраса с крышей 22,01 м2 с видом с 7-го этажа, не загороженного строениями.
Квартира по индивидуальной планировке, застройщик.
СТАНДАРТ
Квартира оборудована кондиционером Toshiba - Split в каждой комнате и индивидуальным центральным блоком, установленным на крыше здания.
В квартире есть южная терраса с крышей 22,01 м2. К квартире также относится парковочное место в подземном гараже площадью 12,5 м2 и кладовая на парковочном месте площадью 5,34 м2.
В подземной автостоянке будут выделенные парковочные места с зарядными станциями для электромобилей, а также практичные подсобные помещения и хозяйственные ящики.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Большим преимуществом данного проекта является расположение в непосредственной близости от станции метро Wierzbno и станции метро Wilanowska, в 100 метрах от улицы Доманевской, с удобным доступом к городской коммерческой и сервисной инфраструктуре Мокотова (Galeria Mokotów). Близлежащий природно-ландшафтный комплекс «Аркадия» и наличие самой развитой в Варшаве сети велосипедных дорожек будут способствовать активному проведению свободного времени.