Варшава, Польша

от €440,000

Роскошное здание, прекрасный вид с верхнего этажа, с ландшафтным садом на крыше Стандарт от застройщика Уютный многоквартирный дом рядом с бизнес-центром в Мокотове, с красивым ландшафтным садом на крыше. Проект в стиле многоквартирного дома в стиле ар- деко расположен на тихой улице Здзеховского, в 400 м от Аллеи Неподлеглости, в 8 минутах ходьбы от двух станций метро: Вежбно и Виляновска. Art Deco Mokotów — это сочетание технологий и здорового образа жизни. Для этого были спроектированы современно оборудованный тренажерный зал с тренажерным залом для исключительного пользования жителей и инновационные велосипедные комнаты с безаварийной системой хранения велосипедов. На подземной автостоянке будут выделены парковочные места с зарядными станциями для электромобилей , запланирована привлекательная торгово-сервисная зона , Преимущества проекта: уютный жилой дом на 88 квартир близость к станциям метро Wierzbno и Wilanowska зеленая терраса на крыше здания, доступная для всех жильцов тренажерный зал для исключительного использования резидентами, доступный 24/7 представительное лобби деревянные трехкамерные стеклопакеты мониторинг и технология Hands Бесплатно сверхбыстрый интернет « Оптоволокно до дома» (1 ГБ/с), подключенный к каждой квартире через оптическое волокно В подземном паркинге будут выделены парковочные места с зарядными станциями для электромобилей. практичные подсобные помещения и хозяйственные боксы. РАСПОЛОЖЕНИЕ 4-комнатная квартира расположена на 7 этаже и имеет высоту 2,85 м. В квартире есть южная терраса с крышей 22,01 м2 с видом с 7-го этажа, не загороженного строениями. Квартира по индивидуальной планировке, застройщик. СТАНДАРТ Квартира оборудована кондиционером Toshiba - Split в каждой комнате и индивидуальным центральным блоком, установленным на крыше здания. В квартире есть южная терраса с крышей 22,01 м2. К квартире также относится парковочное место в подземном гараже площадью 12,5 м2 и кладовая на парковочном месте площадью 5,34 м2. В подземной автостоянке будут выделенные парковочные места с зарядными станциями для электромобилей, а также практичные подсобные помещения и хозяйственные ящики. РАСПОЛОЖЕНИЕ Большим преимуществом данного проекта является расположение в непосредственной близости от станции метро Wierzbno и станции метро Wilanowska, в 100 метрах от улицы Доманевской, с удобным доступом к городской коммерческой и сервисной инфраструктуре Мокотова (Galeria Mokotów). Близлежащий природно-ландшафтный комплекс «Аркадия» и наличие самой развитой в Варшаве сети велосипедных дорожек будут способствовать активному проведению свободного времени.