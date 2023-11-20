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Продажа новостроек в Мазовецком воеводстве

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Жилой квартал Квартиры от застройщика Варшава
Жилой квартал Квартиры от застройщика Варшава
Варшава, Польша
от
€100,000
Сдача в: 2024
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC !  Без комиссии Агенции.  Доступные квартиры в Варшаве со сроком сдачи: Информация обновлена ноябрь 2023г. Targówek - осталось только 2 готовые квартиры по 55 м2 – цена от 11500 / m2 Białołęka, ul. Ceramiczna – доступна одна готовая квартира 71,93 м2 - цена 14300 зл. / m2  Praga Północ, ul. Jagielońska – 900 m2 од ронда Starzyńskiego - сдача 4Q квартал 2024 - Цены od 14 000 zł./m2- самая маленькая квартира доступная в этой локализации 53 м2. Ursus, ul. Ryzowa – сдача 4Q 2024  – цены от 13 500 зл. / м2 Włochy при Al. Jerozolimskie – сдача 4Q 2024 – цены от Włochy, ul. Równoległa - сдача 4Q 2024 – цены от 14 000 зл./м2 Bemowo, ul. Lazurowa – сдача 4Q2024 – всего несколько квартир осталось, 60 -80 м2 Mokotów, ul. Białej Koniczyny -1 Q2024 - od 18 000 зл./ m2 – маленьких квартир нет, от 100 метров и выше доступные. Камеральная инвестиция на Мокотове Bielany, ul. Literacka – сдача 4Q2024 – цены Wawer – сдача 4Q2024 – цены от 13500 зл/м2 Приглашаю к покупке ! Цены ниже не будут, если хочешь заинвестировать в Варшаве - это последний момент! 
Жилой квартал Квартиры в новостройке - Варшава
Жилой квартал Квартиры в новостройке - Варшава
Варшава, Польша
от
€91,732
Сдача в: 2024
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Квартиры в новостройках от Застройщика с сопровождением Агенции. Агенция берет вознагрождение за сопровождение в доборе квартир и подготовке консультации относительно документов.   Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 100 тыс. $ доступные в локализациях: Закончение строительства 2024 – 2025 г. Białołęka Wawer Rembertów Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 150 тыс. $ доступные в локализациях: Закончение строительства 2024 – 2025 г. Białołęka Mokotów Włochy Rembertów Ursus Wawer Targówek Praga Północ Praga Połódnie Wesoła  
Многоквартирный жилой дом Art Deco Mokotów c ландшафтным садом на крыше
Многоквартирный жилой дом Art Deco Mokotów c ландшафтным садом на крыше
Варшава, Польша
от
€440,000
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Роскошное здание, прекрасный вид с верхнего этажа, с ландшафтным садом на крыше Стандарт от застройщика Уютный многоквартирный дом рядом с бизнес-центром в Мокотове, с красивым ландшафтным садом на крыше. Проект в стиле многоквартирного дома в стиле ар- деко расположен на тихой улице Здзеховского, в 400 м от Аллеи Неподлеглости, в 8 минутах ходьбы от двух станций метро: Вежбно и Виляновска. Art Deco Mokotów — это сочетание технологий и здорового образа жизни. Для этого были спроектированы современно оборудованный тренажерный зал с тренажерным залом для исключительного пользования жителей и инновационные велосипедные комнаты с безаварийной системой хранения велосипедов. На подземной автостоянке будут выделены парковочные места с зарядными станциями для электромобилей , запланирована привлекательная торгово-сервисная зона , Преимущества проекта: уютный жилой дом на 88 квартир близость к станциям метро Wierzbno и Wilanowska зеленая терраса на крыше здания, доступная для всех жильцов тренажерный зал для исключительного использования резидентами, доступный 24/7 представительное лобби деревянные трехкамерные стеклопакеты мониторинг и технология Hands Бесплатно сверхбыстрый интернет « Оптоволокно до дома» (1 ГБ/с), подключенный к каждой квартире через оптическое волокно В подземном паркинге будут выделены парковочные места с зарядными станциями для электромобилей. практичные подсобные помещения и хозяйственные боксы. РАСПОЛОЖЕНИЕ 4-комнатная квартира расположена на 7 этаже и имеет высоту 2,85 м. В квартире есть южная терраса с крышей 22,01 м2 с видом с 7-го этажа, не загороженного строениями. Квартира по индивидуальной планировке, застройщик. СТАНДАРТ Квартира оборудована кондиционером Toshiba - Split в каждой комнате и индивидуальным центральным блоком, установленным на крыше здания. В квартире есть южная терраса с крышей 22,01 м2. К квартире также относится парковочное место в подземном гараже площадью 12,5 м2 и кладовая на парковочном месте площадью 5,34 м2. В подземной автостоянке будут выделенные парковочные места с зарядными станциями для электромобилей, а также практичные подсобные помещения и хозяйственные ящики. РАСПОЛОЖЕНИЕ Большим преимуществом данного проекта является расположение в непосредственной близости от станции метро Wierzbno и станции метро Wilanowska, в 100 метрах от улицы Доманевской, с удобным доступом к городской коммерческой и сервисной инфраструктуре Мокотова (Galeria Mokotów). Близлежащий природно-ландшафтный комплекс «Аркадия» и наличие самой развитой в Варшаве сети велосипедных дорожек будут способствовать активному проведению свободного времени.
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