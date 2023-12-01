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Продажа новостроек в Краковский повят

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Коттеджный поселок Квартиры в коттеджным поселке в Величке
Коттеджный поселок Квартиры в коттеджным поселке в Величке
Jaskowice, Польша
от
€113,000
Сдача в: 2025
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Квартира с балконом и большим мезонином/Величка ПЛАНИРОВКА Квартира 48,04 м2 с балконом 5,60 м2 и антресолью на уровне 3 (20,87 м2), состоящая из комнаты с кухней, спальни, ванной комнаты, коммуникации.  Здания трехэтажные - всего 47 квартир различной площади от 27 до 78 м2, квартиры на первом этаже с участками или мини-террасами и все квартиры на этажах имеют балконы. В зданиях также есть подземный этаж с гаражом. Это идеальное место для людей, которые ценят тишину и покой и в то же время нуждаются в доступе ко всей городской инфраструктуре. Алея Збожова была тщательно спроектирована и характеризуется интимностью и комфортом. ДАТА СДАЧИ Окончание строительства: 1 квартал 2025 г. Возможность покупки дополнительного места в подземном гараже с кладовойколичество мест на надземной парковке для жителей комплекса: 21
Коттеджный поселок Дом с садом и видом на зелень/фотовольтаика
Коттеджный поселок Дом с садом и видом на зелень/фотовольтаика
Wrzasowice, Польша
от
€396,296
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Я рад представить вам рядный дом с полезной площадью 210,44 м2 - предложение распространяется на дом в стандарте застройщика Инвестиции включают в себя 10 односемейных двухквартирных домов ПЛАНИРОВКА Дом состоит из 3 уровней: Уровень -1: гараж, подсобное помещение, коммуникации Первый этаж: тамбур, холл, гостиная, кухня, комната, санузел Мансардный этаж: холл, 3x спальня, 2x ванная, гардеробная СТАНДАРТ Высокий уровень отделки (керамическая плитка, фотогальваника , подогрев пола 1 уровень) ) светлая кухня с красивым эркером Каждый дом имеет просторный сад и просторную террасу, гараж на две машины и место для двухколесного транспорта и дополнительное парковочное место на открытом воздухе. Уровень -1 завершен РАСПОЛОЖЕНИЕ: Инвестиция расположена в непосредственной близости от Кракова, Свошовице и Велички В районе много зеленых зон ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - готовая фотогальваническая установка - пол с подогревом уровень 1 - завершен уровень -1 - закрыт , охраняемая территория - собственный парк отдыха с беседкой и грилем - оптоволокно - большой гараж на две машины с отдельным подсобным помещением - открытая парковка
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