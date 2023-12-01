Квартира с балконом и большим мезонином/Величка
ПЛАНИРОВКА
Квартира 48,04 м2 с балконом 5,60 м2 и антресолью на уровне 3 (20,87 м2), состоящая из комнаты с кухней, спальни, ванной комнаты, коммуникации.
Здания трехэтажные - всего 47 квартир различной площади от 27 до 78 м2, квартиры на первом этаже с участками или мини-террасами и все квартиры на этажах имеют балконы. В зданиях также есть подземный этаж с гаражом. Это идеальное место для людей, которые ценят тишину и покой и в то же время нуждаются в доступе ко всей городской инфраструктуре. Алея Збожова была тщательно спроектирована и характеризуется интимностью и комфортом.
ДАТА СДАЧИ
Окончание строительства: 1 квартал 2025 г. Возможность покупки дополнительного места в подземном гараже с кладовойколичество мест на надземной парковке для жителей комплекса: 21
Я рад представить вам рядный дом с полезной площадью 210,44 м2 - предложение распространяется на дом в стандарте застройщика Инвестиции включают в себя 10 односемейных двухквартирных домов
ПЛАНИРОВКА
Дом состоит из 3 уровней:
Уровень -1: гараж, подсобное помещение, коммуникации
Первый этаж: тамбур, холл, гостиная, кухня, комната, санузел
Мансардный этаж: холл, 3x спальня, 2x ванная, гардеробная
СТАНДАРТ
Высокий уровень отделки (керамическая плитка, фотогальваника , подогрев пола 1 уровень) )
светлая кухня с красивым эркером
Каждый дом имеет просторный сад и просторную террасу,
гараж на две машины и место для двухколесного транспорта и дополнительное парковочное место на открытом воздухе.
Уровень -1 завершен
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Инвестиция расположена в непосредственной близости от Кракова, Свошовице и Велички
В районе много зеленых зон
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- готовая фотогальваническая установка -
пол с подогревом уровень 1
- завершен уровень -1 -
закрыт , охраняемая территория
- собственный парк отдыха с беседкой и грилем
- оптоволокно
- большой гараж на две машины с отдельным подсобным помещением
- открытая парковка