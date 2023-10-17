Osiedle Mateckiego это идеальное расположение объекта, близко к центру города, и одновременно тихое и спокойное место. Множество зеленых территорий вокруг близко школы, детские сады, супермаркеты, аптеки.
Всего 20 минут езды до международного аэропорта, рядом торговые центры Plaza и Galeria Pestka.
К каждой квартире прилегает балкон либо терраса.
На выбор - подземный и наземный паркинг.
Расстояние до автобусной остановки всего 50 m, до трамвая 2,4 km, ж\д вокзал 3,7 km
Расстояние до исторического центра города - 3 km
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань, ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города.
Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально в крупных городах.
Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки.
В близи находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы. Удобный доступ к общественному транспорту позволит легко и быстро добраться в любую часть Познани.
Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект.
Условия и порядок приобретения данной недвижимости обсуждаются индивидуально.
Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках.
Приглашаю к сотрудничеству.
Современный жилой комплекс, в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта.
До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом остановка трамвая, а в радиусе нескольких сотен метров от жилого комплекса расположены магазины и торговые точки. Дополнительным преимуществом является близость школ и детских садов.
Комфортабельные квартиры площадью от 30 до 90 м.2 с балконами (2-5 этажи) либо террассами на нижних этажах.
Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект.
В доме находится подземный паркинг. Возможность приобретения одного либо нескольких парковочных мест.
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach.
Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2.
Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:
Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,
2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,
4-pokojowe apartamenty z możliwością wydzielenia kolejnego pomieszczenia,
5-pokojowy apartament z antresolą.
Tel.