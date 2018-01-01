Вилла Console House премиального сегмента

Console house - это дом с уникальной архитектурой и всеми удобствами, необходимыми для комфортной жизни современного человека. Нахождение в черте города и вместе с тем близость к водохранилищу Дрозды делает это место идеальным для любителей городской инфраструктуры и отдыха на природе. Особенностями дома так же являются наличие спа-блока с сауной и бассейном, а так же террасой с зоной костра, где будет приятно проводить время в кругу семьи и друзей теплыми летними вечерами.
Цена 2 350.000$ включает в себя:
Участок : 12 соток ( 10 - пожизненное наследование и 2 -ЛПХ ) :
Оконный профиль Sсhuеco ( EU ) ( 3 раздвижные системы )
Стеклопакеты Guardian Neutral 60/40
Стеклянная тонированная входная группа в дом
Металлические цельносварные откосы и отливы в полимерном покрытии
Вентфасады «Laminam» ) и HPL панели
Деревянный планкен из лиственницы на стенах 1 этажа
Кровля - бесшовное покрытие Giperdesmo ( EU )
Mеталлические парапеты с полимерным покрытием Заводские секции забора ( EU )
Въездные ворота Fancyfence ( с отпуском вниз ) ( EU )
Штукатурка ,шпаклевка и покраска стен дома ,гаража ,забора
Терраса на крыше ( натуральная лиственница ,датский матовый лак )
Введённые коммуникации в дом. : газ ,вода ,э/э -380 вольт интернет
Инженерное оборудование :
Гаражные ворота (Hermann) Установленная ПВВ ( VTS ) ( EU ) ( установка ,воздуховоды и щелевые решетки ) Смонтированная котельная Buderus ( EU )
Обвязка - нержавеющая сталь
Очистка и умягчение воды. ( USA )
Ливневая канализация АСА ( EU )
Выполненные коммуникации для климата и осушения бассейна
Подсветка фасада ( планкена ,НРL панелей ,входных ступеней )
Фонтан с натуральным гранитом с подсветкой
Благоустройство въезда на участок ( ступени - натуральный гранит ,брусчатка галтованная ,взрослые деревья , галтованный белый мрамор )
Подогрев заезда
Ввод э/э -380 вольт