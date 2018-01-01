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Вилла Console House премиального сегмента

Минск, Беларусь
от
€2,15 млн
;
20
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О комплексе

Console house - это дом с уникальной архитектурой и всеми удобствами, необходимыми для комфортной жизни современного человека. Нахождение в черте города и вместе с тем близость к водохранилищу Дрозды делает это место идеальным для любителей городской инфраструктуры и отдыха на природе. Особенностями дома так же являются наличие спа-блока с сауной и бассейном, а так же террасой с зоной костра, где будет приятно проводить время в кругу семьи и друзей теплыми летними вечерами.

  • Локация: г. Минск, мкр. Веснинка, Вербная 13.
  • Площадь: 445 м2 (дом 330 м2, гараж 45 м2, SPA 70 м2).
  • Площадь участка: 12 соток (пожизненное и наследуемое дарение).

Цена 2 350.000$ включает в себя: 
Участок : 12 соток ( 10 - пожизненное наследование и 2 -ЛПХ ) :

Оконный профиль Sсhuеco ( EU ) ( 3 раздвижные системы ) 
Стеклопакеты Guardian Neutral 60/40 
Стеклянная тонированная входная группа в дом 
Металлические цельносварные откосы и отливы в полимерном покрытии
Вентфасады «Laminam» ) и HPL панели 
Деревянный планкен из лиственницы на стенах 1 этажа 
Кровля - бесшовное покрытие Giperdesmo ( EU ) 
Mеталлические парапеты с полимерным покрытием Заводские секции забора ( EU ) 
Въездные ворота Fancyfence ( с отпуском вниз ) ( EU ) 
Штукатурка ,шпаклевка и покраска стен дома ,гаража ,забора 
Терраса на крыше ( натуральная лиственница ,датский матовый лак ) 
Введённые коммуникации в дом. : газ ,вода ,э/э -380 вольт интернет 
Инженерное оборудование : 
Гаражные ворота (Hermann) Установленная ПВВ ( VTS ) ( EU ) ( установка ,воздуховоды и щелевые решетки ) Смонтированная котельная Buderus ( EU ) 
Обвязка - нержавеющая сталь 
Очистка и умягчение воды. ( USA ) 
Ливневая канализация АСА ( EU ) 
Выполненные коммуникации для климата и осушения бассейна 
Подсветка фасада ( планкена ,НРL панелей ,входных ступеней )
Фонтан с натуральным гранитом с подсветкой 
Благоустройство въезда на участок ( ступени - натуральный гранит ,брусчатка галтованная ,взрослые деревья , галтованный белый мрамор )
Подогрев заезда 
Ввод э/э -380 вольт

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Коттедж
Площадь, м² 498.3
Цена за м², EUR 4,309
Цена квартиры, EUR 2,15 млн
Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь

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Вилла Console House премиального сегмента
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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