Вилла Console House премиального сегмента

Console house - это дом с уникальной архитектурой и всеми удобствами, необходимыми для комфортной жизни современного человека. Нахождение в черте города и вместе с тем близость к водохранилищу Дрозды делает это место идеальным для любителей городской инфраструктуры и отдыха на природе. Особенностями дома так же являются наличие спа-блока с сауной и бассейном, а так же террасой с зоной костра, где будет приятно проводить время в кругу семьи и друзей теплыми летними вечерами.

Локация: г. Минск, мкр. Веснинка, Вербная 13.

Площадь: 445 м2 (дом 330 м2, гараж 45 м2, SPA 70 м2).

Площадь участка: 12 соток (пожизненное и наследуемое дарение).

Цена 2 350.000$ включает в себя:

Участок : 12 соток ( 10 - пожизненное наследование и 2 -ЛПХ ) :

Оконный профиль Sсhuеco ( EU ) ( 3 раздвижные системы )

Стеклопакеты Guardian Neutral 60/40

Стеклянная тонированная входная группа в дом

Металлические цельносварные откосы и отливы в полимерном покрытии

Вентфасады «Laminam» ) и HPL панели

Деревянный планкен из лиственницы на стенах 1 этажа

Кровля - бесшовное покрытие Giperdesmo ( EU )

Mеталлические парапеты с полимерным покрытием Заводские секции забора ( EU )

Въездные ворота Fancyfence ( с отпуском вниз ) ( EU )

Штукатурка ,шпаклевка и покраска стен дома ,гаража ,забора

Терраса на крыше ( натуральная лиственница ,датский матовый лак )

Введённые коммуникации в дом. : газ ,вода ,э/э -380 вольт интернет

Инженерное оборудование :

Гаражные ворота (Hermann) Установленная ПВВ ( VTS ) ( EU ) ( установка ,воздуховоды и щелевые решетки ) Смонтированная котельная Buderus ( EU )

Обвязка - нержавеющая сталь

Очистка и умягчение воды. ( USA )

Ливневая канализация АСА ( EU )

Выполненные коммуникации для климата и осушения бассейна

Подсветка фасада ( планкена ,НРL панелей ,входных ступеней )

Фонтан с натуральным гранитом с подсветкой

Благоустройство въезда на участок ( ступени - натуральный гранит ,брусчатка галтованная ,взрослые деревья , галтованный белый мрамор )

Подогрев заезда

Ввод э/э -380 вольт