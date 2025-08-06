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Таунхаусы в Birgu, Мальта

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3 объекта найдено
Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 2 спальнями в Биргу, эта недвижимость включает в себя кухню / столовую, коридор с…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Ищете очаровательную и ухоженную недвижимость в историческом месте? Посмотрите не дальше, че…
Цена по запросу
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Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус на главной площади установлен на 4 этажах с пространством для лифта. Недвижимость и…
Цена по запросу
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