Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюс
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Вильнюсе, Литва

11 объектов найдено
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
For the sale, Ervdus House for a comfortable family life surrounded by forest on a boundary …
$238,134
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
For sale spacious and stylish house 190.19 sq.m with 47 sq.m garage, private dwelling quarte…
$381,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
For sale brick garden house Eišiškės Gardens 16 Street General information - Address: Eišiš…
$119,611
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНЫЙ ДОМ С САУНОЙ И БАССЕЙНОМ В ГОРОДЕ ВИЛЬНЮС, РЯДОМ С ОЗЕРОМ ГЕЛУЭ. Этот …
$403,446
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
In Pilaitė, just 15 minutes. To the center of the city, Dressed on the street, a quality equ…
$566,613
Оставить заявку
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
ПРОСТОРНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУ В БАЛСИ, РЯДОМ ЗЕЛЕНЫХ ОЗЕР Дом удобно спланирован и идеально под…
$401,937
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 210 м²
Количество этажей 5
В СТЕНЕ О ЖДУЩЕМ ДОМЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ ТОЛЬКО НО И ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ? ХОТИТЕ ЖИТЬ В ГОРОДЕ, С ГО…
$518,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 29 м²
Количество этажей 1
Surrounded by Nemenčinė forests, a garden is sold with a regular square 9 ares plot. All its…
$70,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
For sale spacious classic style, with extremely well -groomed well -being, quiet and conveni…
$390,366
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Домашнее помещение в максимальном пространстве дома и домашнее помещение! _ _ _ _ _ _ _ _ _ …
$374,674
Оставить заявку
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Домашнее помещение в максимальном пространстве дома и домашнее помещение! _ _ _ _ _ _ _ _ _ …
$454,783
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Вильнюсе, Литва

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти