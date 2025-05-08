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Дома с гаражом в Вильнюсском городском самоуправлении, Литва

Вильнюс
20
5 объектов найдено
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
In Pilaitė, just 15 minutes. To the center of the city, Dressed on the street, a quality equ…
$566,613
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продажа 2а. Дом с SKY 14 ВИЛЬНИЙСКИЙ ЦЕНТР СТРАНЫ Это отличный дом для людей, которые хотят …
$561,855
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Домашнее помещение в максимальном пространстве дома и домашнее помещение! _ _ _ _ _ _ _ _ _ …
$454,783
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Домашнее помещение в максимальном пространстве дома и домашнее помещение! _ _ _ _ _ _ _ _ _ …
$374,674
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Сотрудничество с 16 днями. Регистрационный инструмент! * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
$475,543
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
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Параметры недвижимости в Вильнюсском городском самоуправлении, Литва

с садом
Недорогая
Элитная
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