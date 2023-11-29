ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Жилая
Вильнюсское городское самоуправление
Дома
Дома в Вильнюсское городское самоуправление, Литва
Дом
Очистить
292 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Вильнюс, Литва
6
312 м²
2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
€629,900
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
156 м²
2
€360,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Вильнюс, Литва
93 м²
1
€139,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Вильнюс, Литва
55 м²
2
€24,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
118 м²
1
ПАТОГУС, ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДОМ В НЕКОТОРЫХ ЗАЛИВАХ СО ВСЕЙ БЕЛОЙ И БУИТИНОВОЙ ТЕХНИКО…
€297,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
162 м²
2
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
310 м²
2
€399,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
162 м²
2
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
162 м²
2
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
162 м²
2
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
154 м²
2
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
168 м²
1
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
63 м²
1
€265,659
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом
Вильнюс, Литва
138 м²
2
€179,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Вильнюс, Литва
125 м²
2
€299,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
217 м²
2
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
112 м²
2
ПРОДАЛИ ГРАЖДАНАМ ОБОРУДОВАНИЕ В ВЫЗОВАХ! ___________________________________________ Живите…
€299,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
148 м²
2
ПРОДАЛ ВАС, НОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОКИХ С 6.39 СКЛИПУ И ТЕРАСА МИЛЛИОН, ПОЛНЫЙ В…
€259,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
116 м²
1
€236,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
63 м²
1
€225,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом
Вильнюс, Литва
139 м²
2
€275,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
117 м²
1
€212,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
197 м²
2
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАННЫХ ГРАЖДАН, 197.36 KV.M ДОМ С 7.45 ARS LOSS KIEMU - ДОРОГИ В ПУТИ, В ТУХ…
€464,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом
Вильнюс, Литва
141 м²
1
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЖИВОТНОГО ДОМА И ОБРАЗЦОВ? УКАЗАННЫЕ НОВЫЕ ГО…
€245,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
122 м²
1
€232,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
204 м²
2
€349,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
126 м²
1
€349,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
190 м²
2
€399,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
590 м²
3
€665,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
171 м²
2
€369,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Параметры недвижимости в Вильнюсское городское самоуправление, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL