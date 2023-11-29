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Дома в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

292 объекта найдено
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Вильнюс, Литва
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Вильнюс, Литва
Комнаты 6
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
€629,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
€360,000
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€139,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Вильнюс, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
€24,000
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Дом с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
ПАТОГУС, ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДОМ В НЕКОТОРЫХ ЗАЛИВАХ СО ВСЕЙ БЕЛОЙ И БУИТИНОВОЙ ТЕХНИКО…
€297,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
€399,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
€350,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
€300,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€265,659
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Дом с гаражом в Вильнюс, Литва
Дом с гаражом
Вильнюс, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
€179,000
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
€299,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЛИ ГРАЖДАНАМ ОБОРУДОВАНИЕ В ВЫЗОВАХ! ___________________________________________ Живите…
€299,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЛ ВАС, НОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОКИХ С 6.39 СКЛИПУ И ТЕРАСА МИЛЛИОН, ПОЛНЫЙ В…
€259,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
€236,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€225,000
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Дом с гаражом в Вильнюс, Литва
Дом с гаражом
Вильнюс, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
€275,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
€212,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАННЫХ ГРАЖДАН, 197.36 KV.M ДОМ С 7.45 ARS LOSS KIEMU - ДОРОГИ В ПУТИ, В ТУХ…
€464,000
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Дом с балконом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом
Вильнюс, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЖИВОТНОГО ДОМА И ОБРАЗЦОВ? УКАЗАННЫЕ НОВЫЕ ГО…
€245,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
€232,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€349,000
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Дом с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
€349,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
€399,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 590 м²
Количество этажей 3
€665,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
€369,000
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Параметры недвижимости в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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