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Коммерческая недвижимость в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

Вильнюс
71
70 объектов найдено
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 37 м²
Этаж 4
€29,995
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Capital
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Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 17 м²
Этаж 1
€35,000
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Capital
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Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 16 м²
Этаж 1
€19,900
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Capital
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Коммерческая с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 20 м²
Этаж 1
€59,700
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 54 м²
Этаж 1
ПРОДАВАТЬ ПОЛНО В ПАТАЛЬПЕ В ОКНЕ СЕКТИВНОГО МЕСТА, НОВЫЙ, А.ВИВУЛЬСКИЙ Г. 15 ! ПАТРАЙН ПРЕД…
€160,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 47 м²
Этаж 1
Продажа номеров – Shop. На пересечении улиц Наугардук и Альгирдо, в высокой части Нового г…
€125,000
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Capital
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Коммерческая с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 592 м²
Этаж 1
€900,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 270 м²
Этаж 2
€639,000
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Capital
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Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 127 м²
Этаж 1
€350,000
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Capital
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Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 157 м²
Этаж 1
СТРАТЕГИЧЕСКИ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В PR ВАШЕГО ВЛАДЕЛЬЦА. ПРОДАЖА ПАТАЛЫ! ____________…
€249,000
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Коммерческая с центральным отоплением, с Lift в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением, с Lift
Вильнюс, Литва
Площадь 83 м²
Этаж 1
€115,000
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Capital
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Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 15 м²
Этаж 1
Два соседних гаража с ямами для продажи Bistryte g. 40, Антакаллис, Вильнюс. Цена за гараж н…
€15,000
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Capital
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Коммерческая с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 68 м²
Этаж 1
€191,800
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Коммерческая с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 68 м²
Этаж 1
€191,800
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Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line
Вильнюс, Литва
Площадь 149 м²
Этаж 1
€470,000
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Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line
Вильнюс, Литва
Площадь 149 м²
Этаж 1
€470,000
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Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 1 045 м²
€380,000
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Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 270 м²
Этаж 2
€639,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Вильнюс, Литва
Площадь 217 м²
Этаж 1
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАТАЛПЫ A.KOJELING G., НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! ПРОДАЖА ПЕРЕДНЕЙ ПАТАЛЬПОС 216,77 кв. М.…
€159,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
В стратегически удобном месте в Вильнюсе, в северном городе, продается успешное автосервис с…
€99,000
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Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 270 м²
Этаж 2
€639,000
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Другое в центре города, с Онлайн-показ в Вильнюс, Литва
Другое в центре города, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
Продается помещение медицинского предназначения в Науяместисе, ул.Наугардуко. Помещение п…
€255,000
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 30 м²
Этаж 1
ПОДБОР ПРОЦЕДУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТОРГОВЛЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАТАЛЬПОС ИНОВАТИВНАЯ КОМПАНИЯ И С…
€104,300
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Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 57 м²
Commercial facilities for your business, Justinish, Riga g. Premises are Riga.g. Planning to…
€99,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 57 м²
Этаж 1
€99,000
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Коммерческая с Local electricity в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local electricity
Вильнюс, Литва
Площадь 66 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА В ПРЕИМУЩЕСТВЕ ПРОФЕССИИ, ЛИЦО ЛИЦА ЛИЦА, СОЕЗДАНИЯ Эти помещения расположены по вс…
€230,000
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Capital
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Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 70 м²
Этаж 1
РЕЗЮМЕ ПРОДАЕТСЯ! ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОСЛЕДНИМ ПУТЁМ ОБЪЯСНИЛА УЖЕ ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫМ …
€220,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 1
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ МЕДЛЕННАЯ !! 130 В СЛУЧАЕ ТАМОЖЕННЫХ СТАРЫХ, СОЗДАНИЕ …
€155,000
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 2 935 м²
Продается успешный отель в SENAMIES. _____________ Категория 5 Plus Star, согласно классифик…
€12,00 млн
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 2 935 м²
Продается успешный отель в SENAMIES. _____________ Категория 5 Plus Star, согласно классифик…
€12,00 млн
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