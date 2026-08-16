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Квартиры в Вильнюсском районе, Литва

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25 объектов найдено
Квартира 1 комната в Bajorai, Литва
Квартира 1 комната
Bajorai, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/3
1-01 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$103,840
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Квартира 1 комната в Bajorai, Литва
Квартира 1 комната
Bajorai, Литва
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/3
Квартира 1-07 Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$126,915
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Квартира 1 комната в Bajorai, Литва
Квартира 1 комната
Bajorai, Литва
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
1-06 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$134,992
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Квартира 3-18 Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$149,408
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
2-12 квартиры Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$146,529
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
2-14 Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Проект ищет р…
$215,756
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/3
2-11 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$143,068
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Квартира 1 комната в Bajorai, Литва
Квартира 1 комната
Bajorai, Литва
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/3
3-19 апартаменты Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. П…
$127,230
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
3-16 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$162,247
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
2-10 апартаментов Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. …
$166,144
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
3-20 апартаментов Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. …
$162,247
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
1-04 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$148,837
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
3-17 апартаменты Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. П…
$141,237
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
2-09 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$166,144
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Квартира 4 комнаты в Bendoriai, Литва
Квартира 4 комнаты
Bendoriai, Литва
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Продано SWITZERLAND and YAUKUS 4 CASTLE BUILDING IN A HEADER WITH 2 PLACE OF SALE Квартира р…
$288,588
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Квартира 2 комнаты в Didzioji Riese, Литва
Квартира 2 комнаты
Didzioji Riese, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
Твоя инь и два твоих ангела были свободны! Бывшие принципы: - полностью оборудованная, неда…
$98,541
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
3-15 апартаментов Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. …
$134,233
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
2-13 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$189,219
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Квартира 3 комнаты в Kalveliai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kalveliai, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Продажа 3 капсул для языка К., Вильнюс Радж. Бывшие принципы: * Низкая концентрация: *Функци…
$80,528
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
3-21 квартира Байор цвет Уникальный жилой проект, в котором каждый Квартира уникальна. Прое…
$148,240
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
1-02 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$158,067
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Квартира 4 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 4 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
1-08 квартира Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$242,293
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Квартира 2 комнаты в Bajorai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bajorai, Литва
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Квартира 1-03 Байор цвет Представьте себе утренний кофе на свежем воздухе, спокойные вечера…
$164,990
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Квартира 2 комнаты в Ezeraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Ezeraiciai, Литва
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
2 номера, 61,33 кв.м. квартира на продажу в VILON CITY (9 км до ПК "БИГ") Квартира сдается …
$184,329
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Квартира 2 комнаты в Ezeraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Ezeraiciai, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Приглашаем первых жителей «ВИЛОН Сити» увидеть и поселиться в квартирах типа «ВИЛОН хаус» ил…
$168,945
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Параметры недвижимости в Вильнюсском районе, Литва

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