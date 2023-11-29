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Квартиры в Вильнюсский район, Литва

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Ivoniskes, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Ivoniskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
€48,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Судерве, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Судерве, Литва
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
€198,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Apartment door from steel в Rokantiskes, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Apartment door from steel
Rokantiskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Продается квартира с террасой в Пилате, Platiniškis g. Индивидуальное экономичное отопление.…
€128,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Dusinenai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Dusinenai, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
SELLED IN 2 ROOMS WERE IN SALE, PUPICAL GATVES ! COUNTRY HOME MANY GREEN AND LOCETY PURPOSE …
€75,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity в Karklenai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Karklenai, Литва
Комнаты 2
Площадь 31 м²
Этаж 2/3
Полностью оборудованная квартира для продажи Smoke g. 3, в Вильнюсе. Квартира продается со в…
€59,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Nemezele, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Nemezele, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
ПРОЦЕДУРЫ ПРОДАЖИ 3 K. БУЙСТВО В ПРЕЗИДЕНТЕ! Тихая резиденция, холодный лес и совсем рядом с…
€90,000
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Квартира 1 комната с Partial finish, с Local electricity, с Construction Wooden в Rokantiskes, Литва
Квартира 1 комната с Partial finish, с Local electricity, с Construction Wooden
Rokantiskes, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
В ИЗОБРАЖЕНИИ МЕСТО, КОЖЕЛАВНОЕ ШИРОКОЕ 28,96 м ² BUTAS. Квартира подойдет людям, которые …
€22,500
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Kairenai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Kairenai, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
ПРОДАНО 2 НОМЕРА С ERDVIA TERASA В НОВОМ ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! ___________________________________ …
€85,000
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Capital
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Квартира 1 комната с Construction Brick, с Local electricity в Naujakiemis, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Local electricity
Naujakiemis, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
Продается современным способом, лофт недалеко от центра города в проекте FREIHEIT, который в…
€85,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением в Rokantiskes, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением
Rokantiskes, Литва
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
75,44 кв.м. квартира с 15 кв.м. У меня также будет часть 2.54, участок ( может сделать отдел…
€70,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Kreiviai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Kreiviai, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Мы приглашаем первых жителей города ВИЛОН исследовать и поселиться в полностью оборудованных…
€137,318
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Вильнюсский район, Литва

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