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Земельные участки в Вевис, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Krivasiunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Krivasiunai, Литва
2,2 га Сельскохозяйственный участок для продажи в Виеви, недалеко от автомагистрали А1. Глад…
€237,000
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