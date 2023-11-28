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Земельные участки в Vieciunai, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Vieciunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Vieciunai, Литва
Участок с проектом дома и разрешением на строительство в Локациях ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена пр…
€23,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Gailiunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Gailiunai, Литва
Усадьба в Гейлис ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 15000 евро Адрес: Гейл Гейл. 179Y, Гайлион…
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Vieciunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Vieciunai, Литва
Участок в Локалях в недавно образованном массиве участков жилой недвижимости ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€11,999
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Vieciunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Vieciunai, Литва
A SCLYP FOR SALE IN THE HOTEL RURN! This is a great plot for your life, just 9 kilometers f…
€40,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Gailiunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Gailiunai, Литва
Усадьба в Граале ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 17000 евро Адрес: ул. Гайлюнай. 183C, Ковр…
€17,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Gailiunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Gailiunai, Литва
Большой жилой дом в Гайлионе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 19500 евро Адрес: Каштан г. 47…
€19,500
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