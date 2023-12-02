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Дома в Ванджегала, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ванджегала, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ванджегала, Литва
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Жилой дом на продажу. Дом находится на окраине деревни, поэтому очень редко проезжают машины…
€161,000
в месяц
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Capital
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