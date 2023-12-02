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Жильё в Ванджегала, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ванджегала, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ванджегала, Литва
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Жилой дом на продажу. Дом находится на окраине деревни, поэтому очень редко проезжают машины…
€161,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Ванджегала, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Ванджегала, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Продается двухкомнатная квартира в городе Ванджиогала. Квартира просто современно отремонтир…
€47,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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