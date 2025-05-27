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Дома с гаражом в Укмергском районе, Литва

Укмерге
12
6 объектов найдено
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
$267,827
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
A spacious house with a 15 -acre plot in Ukmerge for sale. ---------------------------------…
$239,335
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Capital
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Дом в Jogvilai, Литва
Дом
Jogvilai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
For sale garden house and sauna with 6.46 A and 6 a land plots (two garden plots next to eac…
$56,984
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Capital
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
House for sale with 11.51 aro plots in Ukmerge, Maironis Skg. ------------------------------…
$85,477
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Capital
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Half of the house for sale on December 17th G. Ukmerge -------------------------------------…
$62,683
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Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
В Укмерге, в солидном районе Гелиу, ГКлю г. возле Бойс-леса продан аккуратный двухэтажный, 1…
$239,335
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Параметры недвижимости в Укмергском районе, Литва

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