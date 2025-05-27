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Дома с гаражом в Traku seniunija, Литва

Тракай
8
1 объект найдено
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
The spacious 246.67 sq.m House is waiting for the new hosts. It is part of a two -storey hou…
$188,049
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Capital
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Параметры недвижимости в Traku seniunija, Литва

с бассейном
Недорогая
Элитная
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