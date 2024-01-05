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Дома в Тракайский район, Литва

19 объектов найдено
Дом в Matiske, Литва
Дом
Matiske, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Если вы мечтаете о современной, но в то же время простой жизни, убегающей от шума города, но…
€65,000
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Дом в Matiske, Литва
Дом
Matiske, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Если вы мечтаете о современной, но в то же время простой жизни, убегающей от шума города, но…
€85,000
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Дом в Vosyliukai, Литва
Дом
Vosyliukai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
,,Trakai Valle“ - Ваш семейный город! В новом поселении из 150 домов был создан частный парк…
€228,000
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Дом с гаражом в Тракай, Литва
Дом с гаражом
Тракай, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
€249,910
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Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
Площадь 772 м²
Количество этажей 2
ЗАНЯТОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА ЗАНЯТОСТИ С 25 СТРАНАМИ SKLYPU, VIDIN BASEIN, BUILT И ERDVIA …
€490,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Rackunai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Rackunai, Литва
Площадь 193 м²
Количество этажей 1
САМОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЛЕНТВАРИИ, В ГОРЯЧЕЙ СРЕДЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ЕСТЕСТВЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ Е…
€300,000
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Дом в Sventininkai, Литва
Дом
Sventininkai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
НЕ ПРОГРЕССИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ ДОМ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ОТКЛЮЧИТЬСЯ К НОВЫМ БЕСИКУРИ…
€152,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Kudrioniu Giria, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Kudrioniu Giria, Литва
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается дом для отдыха рядом с BITI LAKE DURCHES K. TRACK R . Здание расположено в Тракайс…
€82,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Plomenai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Plomenai, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
УЖЕ СТРОИТЬ! ______ 88aluders - рядом с Тракай, район миллионеров, развивающийся город. Вот …
€182,500
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Тракай, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Тракай, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
УЖЕ СТРОИТЬ! ______ 88aluders - рядом с Тракай, район миллионеров, развивающийся город. Вот …
€169,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Sausaraistis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Sausaraistis, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
€65,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Vosyliukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Vosyliukai, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ПОТОК БЕХИЧЕСКОГО 7 АРС, ВКЛЮЧАЯ ТРАК R. НЕДЕЛЯ, ВОСИЛИАН НЕКОТОРЫЕ! Деревня Восылик – в му…
€40,000
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Дом в Antakalnis, Литва
Дом
Antakalnis, Литва
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
ТЕЛО ДЛЯ ПОЧВЫ КОММПЛЕКС "ECO RESORT TRAKES" ANT WHITE ECJER CRANTS Это единственный рекреа…
€210,000
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Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОМА АРХИТЕКТУРЫ, С 6 М. ВЫСОКИЙ ЛЮБОМИС НА САЙТЕ, ВЫСОКОЙ ПАНЕРЫ Отд…
€229,900
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Дом в Vosyliukai, Литва
Дом
Vosyliukai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
RACIND HOUSE на продажу с 12 ARS SECTION R., VOSYLUMAN K. Деревня Восылик – в муниципалитете…
€75,000
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Дом в Pilialaukis, Литва
Дом
Pilialaukis, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€168,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением в Тракай, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением
Тракай, Литва
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
Просторный дом площадью 246,67 кв.м ждет новых хозяев. Это часть дома с двумя спальнями S. M…
€180,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Tameliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Tameliai, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
В небольшом уютном городке, в 60 км от столицы, дом с фермерскими зданиями продается в горах…
€170,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Лентварис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Лентварис, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
В ПОТЕРЯХ БАЛЮАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАК, ЭКДЖЕРОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧ…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Тракайский район, Литва

с бассейном
недорогая
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