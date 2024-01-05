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Литва
Жилая
Тракайский район
Жильё в Тракайский район, Литва
Тракай
4
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24 объекта найдено
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Дом
Matiske, Литва
49 м²
1
Если вы мечтаете о современной, но в то же время простой жизни, убегающей от шума города, но…
€65,000
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Capital
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Дом
Matiske, Литва
49 м²
1
Если вы мечтаете о современной, но в то же время простой жизни, убегающей от шума города, но…
€85,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты
Anglininkai, Литва
2
57 м²
2/3
В ОТЛИЧНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, РЯДОМ С МАГАЗИНАМИ ГОРОДА, В Окружении ДЕРЕВЬЕВ, Н…
€20,000
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Capital
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Дом
Vosyliukai, Литва
126 м²
2
,,Trakai Valle“ - Ваш семейный город! В новом поселении из 150 домов был создан частный парк…
€228,000
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Capital
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Дом с гаражом
Тракай, Литва
122 м²
2
€249,910
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой
Jovariskes, Литва
2
53 м²
2/2
Всего в 600 м от ангелов в Кальве, в окружении 8 озер ( Пауэр, Аква, Бевардис, Шуллерс, Жак,…
€27,000
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Capital
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Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
772 м²
2
ЗАНЯТОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА ЗАНЯТОСТИ С 25 СТРАНАМИ SKLYPU, VIDIN BASEIN, BUILT И ERDVIA …
€490,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Rackunai, Литва
193 м²
1
САМОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЛЕНТВАРИИ, В ГОРЯЧЕЙ СРЕДЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ЕСТЕСТВЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ Е…
€300,000
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Capital
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Дом
Sventininkai, Литва
125 м²
1
НЕ ПРОГРЕССИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ ДОМ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ОТКЛЮЧИТЬСЯ К НОВЫМ БЕСИКУРИ…
€152,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Kudrioniu Giria, Литва
320 м²
2
Продается дом для отдыха рядом с BITI LAKE DURCHES K. TRACK R . Здание расположено в Тракайс…
€82,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Plomenai, Литва
103 м²
1
УЖЕ СТРОИТЬ! ______ 88aluders - рядом с Тракай, район миллионеров, развивающийся город. Вот …
€182,500
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Тракай, Литва
93 м²
1
УЖЕ СТРОИТЬ! ______ 88aluders - рядом с Тракай, район миллионеров, развивающийся город. Вот …
€169,000
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Квартира 1 комната с парковкой
Лентварис, Литва
1
53 м²
1/1
€55,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Sausaraistis, Литва
59 м²
2
€65,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Vosyliukai, Литва
60 м²
2
ПОТОК БЕХИЧЕСКОГО 7 АРС, ВКЛЮЧАЯ ТРАК R. НЕДЕЛЯ, ВОСИЛИАН НЕКОТОРЫЕ! Деревня Восылик – в му…
€40,000
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Capital
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Дом
Antakalnis, Литва
188 м²
2
ТЕЛО ДЛЯ ПОЧВЫ КОММПЛЕКС "ECO RESORT TRAKES" ANT WHITE ECJER CRANTS Это единственный рекреа…
€210,000
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Capital
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Дом
Salos, Литва
147 м²
2
ВЫБОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОМА АРХИТЕКТУРЫ, С 6 М. ВЫСОКИЙ ЛЮБОМИС НА САЙТЕ, ВЫСОКОЙ ПАНЕРЫ Отд…
€229,900
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
Senieji Trakai, Литва
2
46 м²
1/1
€48,000
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Capital
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Дом
Vosyliukai, Литва
93 м²
2
RACIND HOUSE на продажу с 12 ARS SECTION R., VOSYLUMAN K. Деревня Восылик – в муниципалитете…
€75,000
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Capital
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Дом
Pilialaukis, Литва
126 м²
2
€168,000
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Квартира 4 комнаты
Zemieji Semeniukai, Литва
4
72 м²
4/4
€115,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением
Тракай, Литва
247 м²
2
Просторный дом площадью 246,67 кв.м ждет новых хозяев. Это часть дома с двумя спальнями S. M…
€180,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Tameliai, Литва
168 м²
2
В небольшом уютном городке, в 60 км от столицы, дом с фермерскими зданиями продается в горах…
€170,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Лентварис, Литва
311 м²
2
В ПОТЕРЯХ БАЛЮАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАК, ЭКДЖЕРОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧ…
€1,50 млн
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