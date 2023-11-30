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Жильё в Taurages miesto seniunija, Литва

Таураге
12
12 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Таураге, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Таураге, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
€149,900
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Таураге, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Таураге, Литва
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
€99,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Таураге, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Таураге, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€45,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Таураге, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Таураге, Литва
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
€79,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Таураге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Таураге, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 7/9
В ГОРОДЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 2-КОМНАТЫ КУПИТЬ BUTO ADVANTAGE: - Дом стоит в районе спальни, рядом…
€49,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Таураге, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Таураге, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
СОДИ С 12 5469 ГА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ R. НЕДЕЛЯ, ЗАПАС К. 14 Хотите оторваться от городской с…
€109,990
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Таураге, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Таураге, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Живой дом в городе ТУРАЖ, АЭРОДРОМО В РАЙОНЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - тип дома - кирпич, один эт…
€80,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Таураге, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Таураге, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
1 ДОМ ВЫСОКОЙ С МАНСАРДОЙ ПРЕИМУЩЕСТВО: - безопасный и тихий район города; - освещенная ули…
€40,000
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Capital
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Дом с гаражом, с интернетом, с сигнализацией в Таураге, Литва
Дом с гаражом, с интернетом, с сигнализацией
Таураге, Литва
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
€175,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Таураге, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Таураге, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖИ В РАЗДЕЛЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЖИВОЙ ДОМ Продается 2 а, просторный, комфортабельный стира…
€210,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Таураге, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Таураге, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
РАЗДЕЛ ПОТОЛКА С ДОМОМ УЧАСТНИКА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - 7,66 участка - для личного пользовани…
€25,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Таураге, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Таураге, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 7.22 ЗЕМЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ В TAGER, SANDATER G. 38 Продается 50 кв. М. жилой до…
€26,000
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Типы недвижимости в Taurages miesto seniunija

дома

Параметры недвижимости в Taurages miesto seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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