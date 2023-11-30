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Квартиры в Таураге, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Таураге, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Таураге, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
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€45,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Таураге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Таураге, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 7/9
В ГОРОДЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 2-КОМНАТЫ КУПИТЬ BUTO ADVANTAGE: - Дом стоит в районе спальни, рядом…
€49,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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