Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Швянчёнис
  5. Дома

Дома в Швянчёнис, Литва

3 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Швянчёнис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Швянчёнис, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
СОДЕЙСТВУЕТ ЖИТЬ ВСЕ ГОД ДО ЕСПЧАНТОВ ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СОДИ С ДВУМЯ ЖИЗН…
€138,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Швянчёнис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Швянчёнис, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
SODY HOUSE НА ПРОДАЖУ В АПСУПТИ, МЫ В НЕДИДЕЛЬ СУМИЛЬ НЕКОТОРЫЕ, С PURTIMI И ОБОРУДОВАНИЕ В …
€69,900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Швянчёнис, Литва
Дом с Furnace heating
Швянчёнис, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатая усадьба в уютной деревне Требут возле Пресвятой Богородицы. Эта усадьб…
€9,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти