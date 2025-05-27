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Дома с гаражом в Шяуляйском городском самоуправлении, Литва

Шяуляй
11
3 объекта найдено
Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
$153,744
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
$74,080
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
$96,874
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Capital
Языки общения
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Параметры недвижимости в Шяуляйском городском самоуправлении, Литва

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