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Жильё в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

Шяуляй
24
26 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
€52,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА 2-ХИР КОМНАТЫ КУПИТЬ, В ZOKNI! Если вы не хотите уезжать из города, но х…
€58,000
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Capital
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+37062289341 zivile.macevice@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
ОТБОРНЫЙ СВЕТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ТЕПЛЕ! ПУТЬ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧЕН В ЭКОЛ…
€75,000
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Capital
Языки общения: English
+37062289341 zivile.macevice@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ПОИСК БУТО БЕЗ РЕМОНТО. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ! ИДЕАЛЬН…
€54,000
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Capital
Языки общения: English
+37062289341 zivile.macevice@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick
Шяуляй, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЖА 1 К. БУТАС. В ПАТОХИО ЛОКАЦИЯ В ДИДНЕССЕ G. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Стратегически удобная …
€42,000
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Capital
Языки общения: English
+37062304574 aiste.dauksaite@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€47,500
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Capital
Языки общения: English
+37062289341 zivile.macevice@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
€98,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
€45,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
€260,000
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Capital
Языки общения: English
+37067062874 justinas.miliauskas@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 258 м²
Количество этажей 1
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - МИКРОРАЙН МЕДЛИН, ХОРОШО, РАМИО НА МЕСТЕ, ИЗБРАННЫЙ МЕЙНИЧЕСКИЙ ЖИРНЫЙ Д…
€145,000
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Capital
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+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/12
ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ БЫЛИ СЛЕДСТВЕННЫМИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ, В ОБЩЕСТВЕННОСТИ. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО ➜ …
€75,000
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Cable television в Шяуляй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Cable television
Шяуляй, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
❗ ❗ ❗ Жизнь в природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ОТ КАРТМЕНТА ❗ ❗ ❗ ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ 98…
€92,000
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ПРОДАЖИ ДОМА С ГАРАНОЙ В ФЕР, ТЕРМИНАЛ Г. ✔ доступ к асфальту; ✔ В аккуратном доме …
€49,900
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
ВЕТЕР ГОРОДА, ДЕНЬ G. 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ✅ Управляйте, но требуйте ремонта,…
€47,000
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с Furnace heating, без ремонта, с Construction Wooden в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната с Furnace heating, без ремонта, с Construction Wooden
Шяуляй, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
28,55 кВ это ПРОДАЖА. М. ОДИН НОМЕР БЫЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Ком…
€10,000
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
€139,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Шяуляй, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ, СВЕТ 2 КОМНАТЫ, С БАЛКОНОМ, 44.40 КВ.М. Бутас, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДЕ ЧАСТЬ…
€65,000
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Capital
Языки общения: English
+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО В ЗВУКЕ S / B В НАДЗОРЕ. С 12 ARS СПИСОК ЗЕМЛИ = = = = = = = = = GTAG1> ПРЕИМУЩ…
€35,999
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Отличное предложение для тех, кто ищет садовый домик вдали от городской суеты. Вы можете нас…
€55,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
€87,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
€190,000
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Capital
Языки общения: English
+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
UNICAL HOUSE CENTREATMENT CITY CENTREATMENT – CITY PATOGUS RITM, АВТОРИКАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР И ЕГ…
€390,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Патог в жизни! ПРЕТЕНЗИЯ ГОРОДСКОГО ДОМА 339.80 КВ.М. ПОЛНОСТЬЮ ЖИТЬ ДВА СЕМЬИ! = = = = = =…
€167,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Aleksandrija, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Aleksandrija, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ДОМА ТЕКУЩЕГО М. ЦЕНТР ПРЕИМУЩЕСТВА -центр города; -кламп граничит с реко…
€60,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
SB ,,, Дом Снов -35 кв.м - В середине есть печь - Самолет подключен к сайту - содержит воду,…
€25,200
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Pakarciunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Pakarciunai, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
КЛАУС ДОМ С ПУРТИМИ И КОРОБКОЙ КОРОБКИ
€245,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com

Типы недвижимости в Шяуляйское городское самоуправление

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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