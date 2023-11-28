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Дома в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

16 объектов найдено
Дом с гаражом в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом
Шяуляй, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
€98,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
€45,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
€260,000
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Capital
Языки общения: English
+37067062874 justinas.miliauskas@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 258 м²
Количество этажей 1
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€145,000
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Capital
Языки общения: English
+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Cable television в Шяуляй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Cable television
Шяуляй, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
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€92,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ПРОДАЖИ ДОМА С ГАРАНОЙ В ФЕР, ТЕРМИНАЛ Г. ✔ доступ к асфальту; ✔ В аккуратном доме …
€49,900
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
€139,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО В ЗВУКЕ S / B В НАДЗОРЕ. С 12 ARS СПИСОК ЗЕМЛИ = = = = = = = = = GTAG1> ПРЕИМУЩ…
€35,999
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Отличное предложение для тех, кто ищет садовый домик вдали от городской суеты. Вы можете нас…
€55,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
€87,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
€190,000
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Capital
Языки общения: English
+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
UNICAL HOUSE CENTREATMENT CITY CENTREATMENT – CITY PATOGUS RITM, АВТОРИКАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР И ЕГ…
€390,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Патог в жизни! ПРЕТЕНЗИЯ ГОРОДСКОГО ДОМА 339.80 КВ.М. ПОЛНОСТЬЮ ЖИТЬ ДВА СЕМЬИ! = = = = = =…
€167,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Aleksandrija, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Aleksandrija, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ДОМА ТЕКУЩЕГО М. ЦЕНТР ПРЕИМУЩЕСТВА -центр города; -кламп граничит с реко…
€60,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Шяуляй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
SB ,,, Дом Снов -35 кв.м - В середине есть печь - Самолет подключен к сайту - содержит воду,…
€25,200
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Pakarciunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Pakarciunai, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
КЛАУС ДОМ С ПУРТИМИ И КОРОБКОЙ КОРОБКИ
€245,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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