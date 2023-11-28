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Земельные участки в Raudondvario seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Didvyriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Didvyriai, Литва
Участок для продажи Общая информация: • Расположение – Кленовая улица 1, Деревня Героев • П…
€26,999
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Miskiniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Miskiniai, Литва
Кано Радж. BATNIAVOS SEN. МОЗУРРЕНТ К. 1,9 га ЗЕМЛЯ СКЛИП НА ПРОДАЖУ ПРЕИМУЩЕСТВО: •местн…
€39,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068022124 asta.konopkiene@capitalrealty.com
Земельные участки в Silelis, Литва
Земельные участки
Silelis, Литва
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ В МЕСТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПАТОГОМ В УДАЛЕННОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. SKLYP ДЛЯ …
€20,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством в Naujieji Bernatoniai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Naujieji Bernatoniai, Литва
Участок для дома или инвестиций! -------------------------------------------------- --------…
€25,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068449837 daiva.daniulaitiene@capitalrealty.com
Земельные участки в Naujieji Bernatoniai, Литва
Земельные участки
Naujieji Bernatoniai, Литва
SELLOWING SECTION OF THE MARKING BERNATONES, COUNTRY REDMER Kaunas r. self., Red-war old, Be…
€68,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37069811166 regimantas.malakas@capital.lt
Земельные участки в Lomanka, Литва
Земельные участки
Lomanka, Литва
!!! 77 БОЛЬШОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИЗМЕНЕНИЕ 77 A !!! -------------------------------------…
€20,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068343633 rolandas.sinkevicius@capital.lt
Realting.com
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