Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Коммерческая
  4. Плунге

Коммерческая недвижимость в Плунге, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Total security of the building в Плунге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Total security of the building
Плунге, Литва
Площадь 19 630 м²
Этаж 1
€1,60 млн
в месяц
Оставить заявку
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Total security of the building в Плунге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Total security of the building
Плунге, Литва
Площадь 19 630 м²
Этаж 1
€1,60 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти