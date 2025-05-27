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Дома с гаражом в Паневежисе, Литва

6 объектов найдено
Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Отправленная часть дома во второй точке. Часть дома ориентирована на комфортный и качественн…
$108,271
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
$170,953
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продажа новой книги для рабочих G. Они закрыты и закрыты, а не ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЛАНЯЕТ ОДНУ ЧАС…
$131,064
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продажа NAM DANUTES G. Независимые граждане Дом построен из высококачественных материалов, п…
$290,621
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
79 кв.м. часть дома в Венславишкио г. Паневежис. Земля, принадлежащая части дома - 3,63 века…
$79,778
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
For sale a new construction dwelling house with a plot of land in Panevėžys city, Margiris G…
$262,129
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Параметры недвижимости в Паневежисе, Литва

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