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Жильё в Пакруойис, Литва

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Пакруойис, Литва
Квартира 1 комната
Пакруойис, Литва
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
ПРОДАЕТСЯ НОВООТРЕМОНТИРОВАННАЯ, СОВРЕМЕННО И СТИЛЬНО МЕБЛИРОВАННАЯ, УЮТНАЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАР…
$46,203
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов