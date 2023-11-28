Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Maisiagala

Земельные участки в Maisiagala, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Markiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Markiskes, Литва
Продается коммерческая посылка возле Мастера Вильнюс - Ананас. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Адрес - …
€750,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти