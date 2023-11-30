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Земельные участки в Клайпеде, Литва

28 объектов найдено
Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€23,000
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Земельные участки с Geodesic measurements в Клайпеда, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Клайпеда, Литва
€75,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Клайпеда, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Клайпеда, Литва
€94,000
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
SELLOW LAND SKLYP IN THE LARGE'S GATCH CUSTOMS CITY, IN THE LESSON OF LIVING HOME. Great off…
€45,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Клайпеда, Литва
ПРОДАЖА 13,6 ПЛОЩАДИ ОДНА - ДВА ПОСЛЕДНИХ ДЕПАРАТА В КЛАССЕ, В ОЖИДАНИИ Очень удобное распо…
€70,000
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
Участок для продажи с большими возможностями рядом с автострадой Климбре-Паланга! Мы предст…
€69,000
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
МИНИСНЫЕ МАРШРУТЫ, Клайпедские районы. 14965 га сельскохозяйственного СКЛИП ----------------…
€50,000
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
ЖЕЛТЫЙ МАСИВ ( 63 участка - площадь 8 га ) LIV. ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВА Клайпедские районы, цена…
€250,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Клайпеда, Литва
ВСЕ СТРАНЫ CLAIRS ВЫПУСТИЛИ 13.51 А. ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С 3 ДОМАШНИМИ ПРОЕКТАМИ И ЗАЯ…
€48,000
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
Участок на продажу с большими возможностями возле автомагистрали Климбре-Паланга! Мы предст…
€76,800
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ -------------------------------------------------- ---------------…
€52,000
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ -------------------------------------------------- ---------------…
€52,000
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
1.89 КОММЕРЧЕСКИЙ участок назначения рядом с Клайпедой - ПРОДАЖА. -------------------------…
€110,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
В КЛАССЕ, ПРИМЕНЕНИЕ PR, ПОТОЛ С СТАТИНИЕЙ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: Мир Пр. 158, Клайпед…
€42,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
В КЛАССЕ, ПРИМЕНЕНИЕ PR, ПОТОЛ С СТАТИНИЕЙ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: Мир Пр. 158, Клайпед…
€42,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
€148,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
€148,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Клайпеда, Литва
€44,700
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
SELLOW OF HA 3,7412 AGRICULTURAL LAST LELS K., CLAIRING R. ==========GTAG1> FOR THE BUYER …
€75,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
SELLOW OF HA AGRICULTURAL LAST LABELS IN LABELS, CLAIRING R. ==========GTAG1> FOR THE BUYE…
€27,200
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
Plot for sale for the construction of low-rise residential houses in the Holy Molo st. There…
€423,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Клайпеда, Литва
Commercial plot for sale in the industrial and storage area with warehouse project and const…
€1,31 млн
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
LAND INVESTMENT IN THE LETTER OF THE HIGH IN THE HOUSE, INVESTIC MASSIVE FOR MASSIVIDUAL HOU…
€142,000
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
Продается участок для строительства небольшого загородного жилого дома в Святом Моло г. Есть…
€423,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Клайпеда, Литва
Участок из 100 акров земли продается в удобном, видимом, большом месте движения, цель которо…
€600,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Клайпеда, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Клайпеда, Литва
ПОТОК 2,38 ГА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НРС. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ …
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Клайпеда, Литва
ПРОДАЖА ПАРСЕЛЯ 43,16 АРЕС ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО, СКЛАДНОГО РЯДОМ, ERMITAGE. " «ВХОД ИЗ ШОССЕ A1…
€150,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Клайпеда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Клайпеда, Литва
Старая бойня Клайпеда защищена Департаментом охраны культурных ценностей. Он был построен в …
€345,000
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Capital
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