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Жильё в Кярнаве, Литва

1 объект найдено
Дом в Кярнаве, Литва
Дом
Кярнаве, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
СТРАНА КЕРНУСОВЫХ ГОРОДОВ, ПРИРОДА В ОСНОВЕ ДОМОВ И НОВЫХ ДОМОВ! Отличный выбор для тех, кто…
$129,522
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Рейтинг 4.9 / 5:
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