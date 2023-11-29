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Дома в Кельмеский район, Литва

14 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Paliesis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Paliesis, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
€35,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Кельме, Литва
Дом с Furnace heating
Кельме, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
€31,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом в Jasiske, Литва
Дом с гаражом
Jasiske, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
В ПУТИ, ERDMS И МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВЫБРАНЫ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛЫ, ТВЕНКИНОВ. …
€125,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Maneikiai, Литва
Дом с Furnace heating
Maneikiai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
СЕЛДЕД МЭА ЖИЛОЙ ДОМ В ЦЕНАХ Г., КРОСС К., ЛИТТЛ Р. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Нуждаемс…
€145,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Ужвентис, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Ужвентис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
ПРОДАН ДОМ В ОБЗОРЕ В ИНСПЕКЦИОННОМ МЕСТЕ АНТ ВЕНТОС УПДО КРАНТО С 13 ЗОНАМИ ЗЕМЛИ РАЗДЕЛ =…
€42,450
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Jasiske, Литва
Дом с Furnace heating
Jasiske, Литва
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
В ПУТИ МЫ ПРОДАЕМ ЦЕНТР ГОРОДА И ДОМАШНЮ ЖИЗНЬ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛА. НОРС ДОМА …
€84,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом в Sventragiai, Литва
Дом
Sventragiai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Кельмос р. Š желудочный к. ( На дороге Кражай - Карклоны ), примерно 4 км от Кражи мст. Прод…
€21,000
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Дом в Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Усадьба для постоянной жизни, бизнеса и отдыхаУсадьба стоит по адресу: Pa & scaron; akarnio …
€36,000
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Вилла в Silgaliskiai, Литва
Вилла
Silgaliskiai, Литва
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, & Scaron; стары…
€750,000
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Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Усадьба расположена в юго-западной части района Кельм, примерно в 3 км от деревни Хитчинг, в…
€44,000
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Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
Площадь 572 м²
Количество этажей 2
Продажа бизнес-объекта ( Часть бизнеса ) с гостиными Цена указана из строительных материалов…
€350,000
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Дом в Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Часть дома для отдыха и постоянной жизниДом был построен в 1890 году, стоит в окруженном озе…
€16,100
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Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
В центральной части города происхождения продаются нежилые направления общей площадью 84,61 …
€36,000
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Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
Площадь 52 м²
В западной части города происхождения мы продаем объект NT:- участок земли, 0,0605 га, в пол…
€12,000
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Параметры недвижимости в Кельмеский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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