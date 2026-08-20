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Дома в Кельмеском районе, Литва

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Кельме
8
22 объекта найдено
Дом в Vijurkai, Литва
Дом
Vijurkai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Уютная усадьба с деловыми возможностями в районе Кельме, деревня Вижуркая Продается уютный …
$62,602
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Дом в Sedbarai, Литва
Дом
Sedbarai, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Хаус-Холд-Хаус-Холд-Хаус-Холд-Хаус-Холд, ШЕДБИЙСКАЯ ЦЕНА, ОК. ------------------------------…
$18,549
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Дом в Salteniai, Литва
Дом
Salteniai, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу с просторным участком в деревне Шальтеняй, Кельмейский район 74,96 кв.м. жил…
$26,022
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 3 комнаты в Кельме, Литва
Дом 3 комнаты
Кельме, Литва
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Усадьба Свисток г. 13, Кельм, недалеко от долины Краянте. Дом со вспомогательным зданием сто…
$54,409
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Дом в Maneikiai, Литва
Дом
Maneikiai, Литва
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Истребители, отправленные в продажу Р., Парко Г. Жизнь на природе – это ваша мечта? ЖИЗНЬ И…
$202,878
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
СЕВЕРНАЯ И НОРМАЛЬНАЯ СОЕДИНЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ВЕРНУТЬСЯ В СЕМЬЮ - Эти коттеджи созданы для …
$235,094
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Майор 30 Арм Скай с домохозяйками и домохозяйками Дом в Паттерне и Румынии Три минуты только…
$30,142
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Дом в Lendres, Литва
Дом
Lendres, Литва
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Усадьба расположена в юго-западной части района Кельм, примерно в 3 км от деревни Хитчинг, в…
$44,043
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Дом в Volungiai, Литва
Дом
Volungiai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Дом стоит в южной центральной части города Кельмия, рядом школа, шкафы, поликлиники, суперма…
$35,035
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 52 м²
В западной части города происхождения мы продаем объект NT:- участок земли, 0,0605 га, в пол…
$11,998
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Дом в Brukaliai, Литва
Дом
Brukaliai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Кельмос р. š желудочный к. ( На дороге Кражай - Карклоны ), примерно 4 км от Кражи мст. Прод…
$20,587
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Дом в Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Усадьба для постоянной жизни, бизнеса и отдыхаУсадьба стоит по адресу: Pa š akarnio g. 10, С…
$36,036
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Дом в Janauciai, Литва
Дом
Janauciai, Литва
Площадь 572 м²
Количество этажей 2
Продажа бизнес-объекта ( Часть бизнеса ) с гостиными Цена указана из строительных материалов…
$350,346
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Дом в Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Часть дома для отдыха и постоянной жизниДом был построен в 1890 году, стоит в окруженном озе…
$16,116
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
$15,044
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Вилла в Dapkiai, Литва
Вилла
Dapkiai, Литва
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, š старый, район…
$742,297
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Дом в Medsodziai, Литва
Дом
Medsodziai, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
The homestead for sale was built in 1870, in TinThe house was built in 1870.Plot 29.4 acres,…
$47,507
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Дом в Ужвентис, Литва
Дом
Ужвентис, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Дома стоят в центральной части города Кражи, рядом с школой, приходом, поликлиниками, городс…
$31,671
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
В центральной части города происхождения продаются нежилые направления общей площадью 84,61 …
$35,630
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Дом в Maneikiai, Литва
Дом
Maneikiai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Отправьте нам жилой дом Скай Г., Краки, Нижний Р. Общий Местонахождение: Mažeikių r., Kraki…
$142,461
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Продается š дом и 42,44 акра дома стоят в северо-западной части города Кельм.ЗАВИСИТЕ ИНФОРМ…
$132,624
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Дом со вспомогательным зданием стоит в живописной восточной части города Кельмия. Дом стоит …
$65,064
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Параметры недвижимости в Кельмеском районе, Литва

с гаражом
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