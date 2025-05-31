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Дома с гаражом в Кедайнском районе, Литва

Кедайняй
7
2 объекта найдено
Дом в Sviliukai, Литва
Дом
Sviliukai, Литва
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Устроиться в 30 минутах езды от Каунаса? Байкит - Неманау:)! Получаете ли вы, что шлепаете с…
$226,953
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Дом в Patranys, Литва
Дом
Patranys, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Жилой, деревянный дом с просторной площадью 39 арен и зданиями стоящего двора (гараж, фермер…
$123,086
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Кедайнском районе, Литва

с бассейном
Недорогая
Элитная
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