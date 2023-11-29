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Литва
Земельные участки
Каунасский район
Земельные участки в Каунасский район, Литва
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136 объектов найдено
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Земельные участки
Неверонис, Литва
€51,750
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Capital
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Земельные участки
Каунасский район, Литва
€34,000
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Capital
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Земельные участки
Каунасский район, Литва
€33,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Rinkunai, Литва
€37,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Satijai, Литва
4 га земельного участка для продажи в Каунасском районе. Лисы старые. км. Имеется 1 га и см…
€89,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Неверонис, Литва
€106,000
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements
Varluva, Литва
€17,500
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Земельные участки
Vijukai, Литва
€55,000
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Земельные участки
Vijukai, Литва
€55,000
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Capital
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Земельные участки
Virbaliskiai, Литва
€125,000
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Земельные участки
Luobine, Литва
€462,000
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Capital
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Земельные участки
Гарлява, Литва
€35,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dievogala, Литва
ПРОДАНО КАУНО Р. В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАДИНУАЛ САНОЧНИК СЕЛЬСКОХОЗ…
€65,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Noreikiskes, Литва
€55,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Peleniai, Литва
ИСКЛЮЧЕН ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УЧАСТОК УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ANT NERIES CHRANT ВСЕГО В 12 КМ ОТ ГОРОДСКИХ …
€129,000
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Capital
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Земельные участки
Uzupiai, Литва
Помимо этого, это НОВЫЙ жилой частный жилой квартал для уютного района с природой, который н…
€31,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Slienava, Литва
С помощью четырех домашних участков в Wind / Money g. В Шлиенаве ---------------------------…
€9,999
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Lapes, Литва
€28,600
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements
Satijai, Литва
€133,540
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Capital
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Земельные участки
Rykstyne, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ В ГОРОДЕ МАРМАРИИ Во всей стране Нери. Жилые помещения …
€25,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Poderiskiai, Литва
€17,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Poderiskiai, Литва
€29,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kreslynai, Литва
€11,000
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Digriai, Литва
ПОЗЖЕ ПРИБЫЛИ В СТРАНЕ R. БОЛЕЗНЬ К.!!! ------------------------------------------------ ПРЕ…
€129,990
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Jurginiskiai, Литва
€135,000
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Capital
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Земельные участки
Slienava, Литва
Жилые участки для продажи на участке участков в Ширвинелес к., В сирвинас. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕД…
€8,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Batniava, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОВЕРКИ. _____________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена - 7500 е…
€6,000
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Capital
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Земельные участки
Smiltynai II, Литва
ПДО СКЛИПАС СМИЛТЫН II К! ___________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ; • АДРЕС: ИСТОЧНИК G.31, СМ…
€8,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Virbaliskiai, Литва
16 участков для продажи с целью строительства одиночных / общежитий, выровненных с 8,5 утра …
€184,000
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Capital
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Земельные участки
Poderiskiai, Литва
€31,000
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Агентство
Capital
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